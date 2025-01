Santos marca jogo-treino contra clube mineiro nesta semana 

O Santos fará seu primeiro jogo em 2025 nesta quinta-feira, dia 9, com a realização de um jogo-treino contra o Athletic-MG, no CT Rei Pelé. A atividade será a primeira do elenco sob o comando do técnico Pedro Caixinha e da nova comissão técnica.

A preparação para a temporada 2025 segue intensa. A comissão técnica organizou uma rotina intensa, com treinos em dois períodos. Na manhã desta segunda-feira, 6, o treinador português liderou mais uma sessão de treinamentos no CT Rei Pelé, com foco no aprimoramento técnico e tático da equipe. O jogo-treino será fundamental para avaliar o desempenho e realizar ajustes antes da estreia oficial no Campeonato Paulista.

Durante os trabalhos desta segunda-feira, o elenco contou com os retornos do zagueiro Luan Peres e do volante Hyan. Ambos se recuperaram de uma virose gastrointestinal e participaram normalmente das atividades, reforçando o grupo em um momento crucial da pré-temporada.

Nesta terça-feira, 7, após o período de treinos da manhã, o Santos vai apresentar Pedro Caixinha, na Vila Belmiro. O Peixe fará sua estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, em confronto com o Mirassol na Vila Belmiro. A partida está marcada para às 21h30 (horário de Brasília).