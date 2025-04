Santos inicia preparação para o duelo contra o Bahia

O Santos iniciou nesta terça-feira (01) a preparação para o duelo contra o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo será neste domingo (06), às 20h30, na Vila Belmiro.

Os jogadores folgaram na última segunda-feira (31) após a derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, pelo retorno à elite do futebol brasileiro.

O Peixe ainda vai realizar mais quatro atividades no CT Rei Pelé antes do jogo, sendo três pela manhã e apenas uma no período da tarde.

Poupado na estreia do Brasileirão, Soteldo é duvida para o jogo contra o Bahia pelo Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ SantosFC)

Santos x Bahia:

O Santos ainda não sabe se poderá contar com o atacante Neymar para o duelo contra o Bahia. O jogador tem postado desde a semana passada nas redes sociais todo o processo de recuperação na lesão na posterior da coxa esquerda sofrida há quase um mês.

Ele faz os trabalhos internos na academia do CT Rei Pelé e em sua rediência, em Santos. As decisões são tomadas em cojunto com o Departamento Médico do Peixe e o staff do camisa 10.

Segundo nota publicada pelo Alvinegro na semana passada, o capitão santista está na fase 2 de 3 do processo de recuperação da lesão, sentida nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino.

Já o atacante Soteldo, foi poupado contra o Cruz-Maltino após a Data FIFA com a Seleção da Venzuela. Ele sentiu dores no músculo adutor da perna direita e faz um acompanhamento com a fisioterapia do Peixe.

No treino desta terça-feira (01), participou das atividades no gramado e pode ser novidade contra o Bahia.

