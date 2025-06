Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 16/06/2025

O elenco masculino do Santos está em período de folga geral e retorna aos treinos no dia 26 de junho. Esta será a primeira semana completa de descanso para o time, que vai aproveitar a pausa nas atividades durante o Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

No sub-12, o Santos goleou o Santo André por 5 a 0 no último domingo (15), pelo Campeonato Paulista. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Agenda:

O elenco masculino do Santos está em período de folga geral e retorna aos treinos no dia 26 de junho. Esta será a primeira semana completa de descanso para o time, que vai aproveitar a pausa nas atividades durante o Mundial de Clubes da Fifa. A folga vem após a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Fortaleza, na última quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro. A Presidência e o Conselho Deliberativo não têm reuniões agendadas para esta segunda-feira (16).

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila se reapresentam nesta segunda-feira (16) focadas na disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro A2. No entanto, a CBF ainda não anunciou detalhes da próxima fase.

continua após a publicidade

A partida de ida diante do Ação-MT está programada para o próximo sábado (21). Por ter a melhor campanha geral, o Peixe joga o primeiro confronto fora de casa e decide a vaga para a série A1 na condição de mandante.

Próximos jogos da base:

O Santos teve uma rodada intensa no último final de semana, com as equipes do Sub-11 ao Sub-14 em ação pelo Campeonato Paulista. Por isso, nesta segunda-feira (16), o clube não entra em campo com nenhuma categoria.

continua após a publicidade

Os compromissos da base pelo Paulistão Sub-17 e Sub-20 estão marcados para o próximo sábado (21), contra a Ferroviária e o São Bernardo, respectivamente.

Próximos jogos do profissional masculino: