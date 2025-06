Neymar posta foto com roupa avaliada em mais de R$ 200 mil

O jogador Neymar, de 33 anos, chamou a atenção neste sábado (14) ao aparecer com um look de grife rosa-choque. O visual completo foi avaliado em cerca de R$ 207 mil por um perfil no Instagram especializado em moda.

O atacante publicou fotos nas redes sociais usando um casaco de pelo colorido da Louis Vuitton, avaliado em aproximadamente US$ 30 mil (cerca de R$ 166 mil na cotação atual). A calça usada por Neymar também era da mesma marca e custa US$ 4 mil (cerca de R$ 23 mil). Nos acessórios, ele completou o visual com um óculos de sol de armação rosa e um tênis, que foi avaliado em cerca de R$ 10 mil, na mesma cor.

Até a última atualização da reportagem, a foto já acumulava mais de 2,4 milhões de curtidas e milhares de compartilhamentos. Durante a festa, Neymar posou ao lado de amigos. Bruna Biancardi, com quem Neymar tem uma filha, também compartilhou registros da decoração junina em seus stories.

Entre os comentários, alguns famosos se destacaram. Toguro, rival de Ney na Kings League, comentou alfinentando o jogador, dizendo que ele se veste mal. O atacante do Al-Hilal, Marcos Leonardo, ex-Santos, também deixou um comentário na publicação.

Mais uma filha de Neymar a caminho

O casal espera a segunda filha, Mel. Juntos desde 2023, eles já são pais de Mavie, de um ano. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 11 meses, fruto da relação com Amanda Kimberlly.