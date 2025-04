Vai ter Lei do Ex? Thaciano, do Santos, reencontra Bahia no Brasileirão

O Santos entra em campo contra o Bahia no próximo domingo (30), às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.

Thaciano vai lutar por uma vaga no time titular do Peixe. O jogador foi um dos 11 reforços do Peixe nesta temporada e tem contrato até o fim de 2028.

Ele se destacou no ano passado no Bahia, sendo o artilheiro do time com 15 gols.

Nascido em Campina Grande, na Paraíba, Thaciano começou na base do Porto de Pernambuco, chegou ao Boa Esporte em 2015 e, no ano seguinte, foi emprestado ao Santos para atuar na equipe B.

Destaque, o meia-atacante foi promovido ao time principal em 2017, mas não chegou a entrar em campo em jogos oficiais.

O atleta atuou pelo Peixe apenas uma vez, entrando no segundo tempo da goleada por 5 a 1 sobre o Kenitra, de Marrocos, no Pacaembu, em amistoso disputado em janeiro de 2017. Depois, em julho, ele não teve o contrato de empréstimo renovado e retornou ao Boa Esporte.

Antes de chegar ao Bahia, vestiu durante seis temporadas a camisa do Grêmio com empréstimo no Esquadrão de Aço, em 2021, e Altay, da Turquia, em 2022. Na primeira passagem pelo Esquadrão de Aço, participou de 23 dos 26 jogos da temporada.

Em 2021, Thaciano enfrentou o Santos e fez uma grande jogo na vitória por 3 a 0 diante do atual clube. Ele marcou dois gols no jogo.

Thaciano se despediu do Bahia no ano passado após duas passagens com o título da Copa do Nordeste, em 2021, e 26 gols e 15 assistências em 121 partidas. Foi a segunda maior venda da história de um clube do Nordeste por R$ 32 milhões.

Thaciano foi um dos 11 reforços do Santos para a temporada de 2025 e luta por uma vaga no time titular. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Números de Thaciano:

BAHIA

121 jogos (112 titular)

26 gols

15 assistências

214 minutos para participar de gol

65/196 finalizações no gol

73 dribles certos

88 faltas sofridas

Nota Sofascore 6.89

SANTOS

12 jogos (5 titular)

2 gols

2 passes decisivos

2/6 finalizações no gol

1 drible certo

40% eficiência em duelos

3 faltas sofridas

Nota Sofascore 6.71