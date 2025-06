O elenco profissional do Santos, tanto no masculino quanto no feminino, não entra em campo neste domingo (15). Os homens estão em recesso, enquanto as Sereias da Vila folgam após a partida pelo Campeonato Brasileiro A2.

Por outro lado, as categorias de base do clube têm rodada cheia, com jogos nas equipes Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14.

Agenda:

O elenco do time masculino do Santos está em período de folga geral e retorna aos treinos no dia 26 de junho. A pausa ocorre por conta da interrupção no calendário nacional durante a preparação das equipes para o Mundial de Clubes da FIFA.

Sereias da Vila em campo:

Equipe comandada por Caio Couto está de folga neste domingo (15) após o duelo contra o Vasco da Gama, que aconteceu neste sábado (14), na Vila Belmiro.

Da esquerda para a direita, Ryan Ribeiro, Dudu Marques, Bernardo Silveira, Pedro Neves e Leme da equipe Sub-14 (Fotos: Tiago Maestre/Santos FC)

Jogos da base do dia 15/06:

PAULISTA SUB-13 - Água Santa x Santos - 09h00 (de Brasília) - Estadio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes - Diadema

PAULISTA SUB-14 - Água Santa x Santos - 10h40 (de Brasília) - Estadio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes - Diadema

PAULISTA SUB-11 - Água Santa x Santos - 14h00 (de Brasília) - Estadio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes - Diadema

PAULISTA SUB-12 - Água Santa x Santos - 15h30 (de Brasília) - Estadio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes - Diadema

