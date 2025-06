Joias do Lance!: Conheça a promessa do Santos de apenas 12 anos agenciada pelo pai de Neymar

Atualmente, o Santos conta com 36 jogadores no elenco profissional, que é dirigido pelo técnico Cléber Xavier. Do total, 15 foram formados nas categorias de base do clube e cinco ainda participam de jogos das categorias inferiores dos Meninos da Vila.

João Fernandes (goleiro), Vini Lira (lateral-esquerdo), Gustavo Henrique (meio-campo), Luca Meirelles (atacante), Robinho Jr. (atacante) e Mateus Xavier (atacante) ainda estão em transição.

A contratação de Neymar também trouxe como consequência positiva uma maior integração entre os garotos da base e o time profissional. Um exemplo disso é Robinho Jr., filho do ex-jogador, que foi 'adotado' pelo camisa 10.

O atual capitão santista costuma registrar a boa convivência entre os dois nas redes sociais, seja durante os treinos, concentrações ou jogos na Vila Belmiro. Em uma ocasião, Robinho Jr. acompanhou uma partida no camarote de Neymar, que, na época, estava afastado dos gramados por lesão.

Entre os Meninos da Vila cotados para herdar o posto de 'Príncipe da Vila', está Kauan Basille, de apenas 12 anos, agenciado pelo pai de Neymar. A jovem promessa do Peixe, que se destacou jogando futsal, já soma mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.

Kauan Basile, do Santos, é agenciado pela empresa da família de Neymar. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Quem é Kauan Basile?

A joia da base do Santos também possui cidadania italiana e começou a chamar atenção no Campeonato Paulista sub-11, em 2023, ao marcar 25 gols em 19 jogos, superando recordes de outros ídolos do clube, como Rodrygo e Endrick.

Ele concilia os gramados, treinos e jogos com os estudos, sendo bolsista integral no Colégio Santa Cecília, instituição pertencente à família do presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Em entrevista ao portal da escola, no ano passado, ele comentou sobre o status de estrela nas categorias de base do Alvinegro Praiano:

- Ah, pra mim é normal, mas minha mãe sempre fala que eu sou uma pessoa igual a todo mundo e que eu tenho que manter os pés no chão e nunca passar por cima de ninguém. Acordo de manhã, vou para a escola, depois volto pra casa, almoço, durmo um pouco e depois vou para o treino e descanso - ressaltou a jovem promessa.

Desde março de 2023, a NRSports, empresa da família de Neymar, auxilia no planejamento de carreira e na gestão de imagem do atleta por meio da NN Consultoria. O irmão de Kauan Basile, Lucas Yan, também é agenciado pela empresa. Com 20 anos, ele atua no sub-20 do Santos e tem contrato com o clube até 2029. Ambos são acompanhados ainda pelo empresário Bruno Martins.

Kauan Basile é presença frequente nos jogos do time profissional na Vila Belmiro e participa de ações do clube, como campanhas promocionais. Neste ano, o Peixe lançou um uniforme especial em homenagem aos garotos da base, e Kauan foi o garoto-propaganda da camisa “Fábrica de Raios”.

Aos 8 anos, ele alcançou a impressionante marca de se tornar o atleta mais jovem do mundo a assinar um contrato de patrocínio com a Nike. Para efeito de comparação, Neymar firmou o acordo aos 13 anos e Rodrygo, aos 11.

Atualmente, o Santos conta com cerca de 60 franquias da escolinha Meninos da Vila Santos Academy, reunindo mais de 15 mil crianças e jovens matriculados em todo o país.

Jogadores do elenco profissional formados na base: