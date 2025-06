Santos atinge marca inédita nesta temporada

O Santos vive seu melhor momento fora de casa na temporada 2025. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe emplacou sua maior sequência de triunfos como visitante no ano — dois jogos consecutivos com resultado positivo longe da Vila Belmiro.

Até então, o time não havia conseguido esse feito na temporada. Chegou a estar na zona de rebaixamento em algumas rodadas do Brasileirão, mas encerra o primeiro semestre com um cenário mais favorável. O resultado contra o Fortaleza garante tranquilidade durante a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Com 11 pontos somados, o Santos ocupa a 15ª colocação na tabela. No último compromisso antes da paralisação, tanto Santos quanto Fortaleza entraram em campo buscando se afastar da parte de baixo da classificação. O time nordestino começou melhor e quase abriu o placar com Gustavo Mancha, mas parou em boa defesa de Gabriel Brazão.

Santos luta para se afastar do Z4 após a pausa (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Sequência do Santos

O calendário do futebol brasileiro será interrompido por conta da realização do Mundial de Clubes da Fifa. Os jogos voltam apenas em julho, e na sequência, o Santos terá um grande desafio pela frente. O time irá enfrentar o Palmeiras, em clássico com detalhes ainda a serem definidos.