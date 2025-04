Endrick se aproxima de marca de Neymar e mais cinco brasileiros na Copa do Rei

Titular em três jogos do Real Madrid na Copa do Rei, Endrick se aproxima das marcas de Neymar e outros cinco brasileiros. O atacante tem quatro gols marcados na competição e é o vice-artilheiro na atual edição do torneio empatado com outros cinco atletas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Há 10 anos, Neymar foi o último brasileiro a ser artilheiro da Copa do Rei, tendo marcado sete gols em seis partidas. Na época, o atacante atuava pelo Barcelona e dividiu o posto com Iago Aspa, do Celta de Vigo.

continua após a publicidade

Além de Neymar, Endrick tem como espelhos Luís Fabiano, Ewerthon, Barata, Rivaldo e Waldo Machado, que também foram artilheiros da Copa do Rei. E Ancelotti não descartou iniciar o confronto com o ex-jogador do Palmeiras.

- Eu não sei quem está preocupado. Estou encantado com ele. Quando posso, lhe dou minutos e ele sempre aproveitou. Pode ter chances (de jogar contra a Real Sociedad) - disse o treinador do Real Madrid em coletiva.

continua após a publicidade

Nesse momento, Julián Álvarez é o grande adversário de Endrick, uma vez que o argentino possui cinco gols na Copa do Rei. Titular do Atlético de Madrid, o centroavante possui dois jogos a mais em relação ao brasileiro e tem um difícil confronto decisivo diante do Barcelona após o empate por 4 a 4, na Catalunha.

Vivendo uma grande fase na competição, Endrick tem a oportunidade de fazer mais dois jogos pelo Real Madrid no torneio e recolocar o Brasil no topo da artilharia da competição. No entanto, o centroavante precisa provar a Carlo Ancelotti que merece chance para ter a oportunidade de seguir construindo sua trajetória.