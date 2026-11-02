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Santos busca quebrar tabu de quatro anos fora de casa contra o Bragantino para manter 'sonho' da Libertadores

Peixe visita o Massa Bruta nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), em duelo direto válido pela 34ª rodada do Brasileirão; Alvinegra conta com boa campanha recente como visitante

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
02/11/2026 06:00
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Elenco do Santos reunido
Elenco do Santos reunido - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe treinada por Cuca busca encerrar um jejum de quatro anos sem vencer o rival como visitante para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores.

A última vitória santista em Bragança Paulista ocorreu em 17 de outubro de 2022, pela 32ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 2 a 0, com gols marcados por Camacho e Ângelo. Desde então, o Peixe visitou o Massa Bruta em outras três oportunidades, sendo duas pela Série A e uma pelo Campeonato Paulista, somando duas derrotas e um empate.

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Duelo direto de seis pontos e força como visitante

A distância entre as duas equipes na tabela é de apenas três pontos. O Santos ocupa a oitava colocação, com 47 pontos, enquanto o Bragantino aparece logo atrás, em nono, com 44. O deulo ganha contornos de confronto direto na perseguição na busca por uma vaga na Libertadores. Isso porque o Fluminense, quinto colocado e último time na zona de classificação para a competição continental no momento, soma 54 pontos.

Para buscar o triunfo fora de casa, o Alvinegro aposta no seu forte desempenho recente longe da Vila Belmiro. O time comandado por Cuca carrega o melhor aproveitamento como visitante no período pós-Copa do Mundo: são seis vitórias e duas derrotas em oito partidas, totalizando 18 dos 24 pontos disputados fora de seus domínios. O rendimento contrasta com a fase como mandante, em que o Peixe conquistou apenas oito de 21 pontos possíveis no mesmo recorte teve: uma vitória, cinco empates e uma derrota).

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Desfalques e possíveis retornos

Para o confronto no interior paulista, o técnico Cuca não poderá contar com Neymar. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo e o cartão vermelho direto na partida contra o Bahia, no dia 24 de outubro, precisando cumprir suspensão automática por dois jogos. Além do craque, Gabriel Brazão, Lucas Veríssimo e Vinícius Lira seguem entregues ao departamento médico.

Por outro lado, o meio-campista Arthur é o nome mais próximo de retornar aos gramados. Em transição física avançada, o atleta tem boas chances de atuar por cerca de 30 minutos. Já o volante Willian Arão e o lateral-esquerdo Escobar evoluem bem do tratamento de lesões musculares na coxa e podem pintar como novidades na lista de relacionados.

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Retrospecto histórico equilibrado

Ao longo da história, Santos e Bragantino já se enfrentaram 53 vezes, com ampla vantagem santista no cômputo geral: 23 vitórias do Peixe, 18 empates e 12 triunfos do time de Bragança. No entanto, o recorte recente aponta equilíbrio total. Nos últimos dez confrontos entre as equipes, foram quatro vitórias para cada lado e dois empates.

Relembre os últimos dez jogos entre as equipes:

  • Santos 2-0 Red Bull Bragantino - Brasileirão - 2026;
  • Santos 0-0 Red Bull Bragantino - Paulista - 2026;
  • Red Bull Bragantino 2-2 Santos - Brasileirão - 2025;
  • Santos 1-2 Red Bull Bragantino - Brasileirão - 2025;
  • Santos 2-0 Red Bull Bragantino - Paulista - 2025;
  • Santos 3-1 Red Bull Bragantino - Paulista - 2024;
  • Red Bull Bragantino 1-0 Santos - Paulista - 2024;
  • Santos 1-3 Red Bull Bragantino - Brasileirão - 2023;
  • Red Bull Bragantino 2-0 Santos - Brasileirão - 2023;
  • Red Bull Bragantino 0-2 Santos - Brasileirão - 2022.
Técnico do Santos, Cuca
Técnico do Santos, Cuca - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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