O Santos empatou em 0 a 0 contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira (28), na Vila Belmiro. Embora a vitória não tenha vindo, a atuação do time comandado por Cuca contou com destaques individuais, entre eles o jovem meio-campista Gustavinho.

O Menino da Vila tomou conta do setor de meio-campo do Peixe e teve papel fundamental na sustentação defensiva da equipe. De acordo com dados do portal Sofascore, Gustavinho liderou o quesito de interceptações no clássico, com quatro ações certas, à frente de Giay e Gustavo Gómez, do Palmeiras, que completaram o top-3 da estatística.

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Além da eficiência na marcação, o jovem também se destacou na construção de jogadas. O atleta acertou 32 dos 36 passes que tentou no jogo, registrando 100% de aproveitamento nas distribuições no campo de defesa e acertando 19 de 23 tentativas no setor ofensivo.

O técnico Cuca reconheceu a atuação de Gustavinho e exaltou o amadurecimento do jovem, que estreou no elenco profissional no dia 10 de janeiro deste ano. Para o treinador, o meio-campista consolidou-se como uma peça importante e desponta como um dos destaques do torneio.

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— Ele amadureceu muito neste ano. Agora é um baita jogador: marca, joga, preenche espaço, cobre e ganha divididas. Mesmo não sendo alto, tem um excelente tempo de bola. Acho que esse menino é um dos destaques do campeonato — afirmou Cuca em coletiva de imprensa após o clássico.

Aos 32 minutos da etapa final, o meio-campista deu lugar a João Schmidt. Em um primeiro momento no gramado, o atleta pareceu levar a mão à região posterior da coxa, o que gerou apreensão. No entanto, segundo apuração do Lance!, a troca ocorreu apenas por desgaste físico e cansaço. O jogador não preocupa a comissão técnica e estará à disposição para o próximo compromisso.

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Próximo jogo do Peixe

O Santos volta a campo contra o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira (2), em Bragança Paulista. Para o comandante alvinegro, a torcida precisa reconhecer o empenho demonstrado no clássico. Cuca projetou o duelo no interior como mais uma decisão na briga por uma vaga na Libertadores e garantiu que o Peixe buscará manter o bom retrospecto como visitante.

— O torcedor sai feliz do estádio. O resultado de vitória não veio, mas ele viu que poderia ter vindo. Hoje sabem que têm um time competitivo, que vai ganhar, perder ou empatar, mas vai ser jogo igual. Vamos a Bragança para mais um confronto decisivo. Eles têm 44 pontos, é um adversário direto, e vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo lá — concluiu o treinador.

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