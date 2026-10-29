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Análise: Na busca pela Libertadores, Santos empata na Vila e precisa somar pontos fora

Mesmo com desfalques, Peixe faz boa atuação contra o Palmeiras, mas não sai do zero; Cuca valoriza evolução do time

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
29/10/2026 05:30
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Equipe do Santos aplaudindo a torcida após o empate contra o Palmeiras.
Equipe do Santos aplaudindo a torcida após o empate contra o Palmeiras - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos, mais uma vez, não venceu na Vila Belmiro e ficou no empate em 0 a 0 contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (28). Desde o retorno dos jogos após a Copa do Mundo, o Peixe disputou sete partidas em casa pelo Brasileirão, acumulando apenas uma vitória, cinco empates e uma derrota. O baixo aproveitamento no Alçapão impede que a equipe some a pontuação necessária na briga por uma vaga na Libertadores.

É verdade que nem o torcedor mais otimista imaginava o Santos na disputa por vaga continental neste estágio do campeonato. Antes da parada para a Copa do Mundo, o Alvinegro somava apenas 21 pontos e figurava como candidato direto na luta contra o rebaixamento. Da mesma forma, é histórico o fato de o Peixe terminar, pela primeira vez na era dos pontos corridos, invicto em todos os clássicos disputados no Brasileirão.

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A virada de chave ocorreu porque o clube fez uma boa janela de transferências, encorpou o elenco e deu a Cuca um time com rendimento capaz de almejar objetivos maiores na temporada, como o sonho de voltar à Libertadores, torneio que não disputa há cinco anos, sendo a última participação em 2021.

O próprio técnico do Palmeiras teceu elogios às contratações santistas e destacou o momento de ascensão do time após a chegada dos reforços.

— O Santos é uma das equipes que mais se reforçou e vem numa crescente — comentou Abel Ferreira na entrevista coletiva pós-clássico.

Por isso, ainda que o Santos tenha atuado bem contra um rival que briga pelo título e esteve mais próximo da vitória, a equipe comandada por Cuca amargou mais um jogo sem vitória na Vila Belmiro.

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Vale destacar que o grupo vem sofrendo com lesões e suspensões. É o caso do craque Neymar, fora dos dois próximos jogos, e de atletas entregues ao departamento médico, como Arão, Escobar, Lucas Veríssimo, Vinícius Lira, Gabriel Brazão e Arthur. Mesmo desfalcada de peças importantes, a equipe encontrou uma forma consistente de atuar de maneira agrupada, algo que gerou elogios do próprio técnico Cuca:

— Estamos com a defesa toda mexida. O Luan está bem, o Barreal, mesmo no improviso, está atuando bem e não acho que seja mais improviso. Estamos tomando poucos gols e não temos sofrido tanto. Lançamos o João Alencar. Muito se deve à postura do time de jogar junto e agrupado. Estamos fazendo bons jogos — afirmou o treinador na coletiva após o empate contra o Palmeiras.

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Agora, brigando na parte de cima da tabela, o Santos desperdiça duas oportunidades seguidas contra adversários do topo para encostar no G-5 e segue sem utilizar o fator alçapão a seu favor. O Peixe precisará buscar pontos como visitante para se manter vivo na disputa por vaga continental. O lado positivo é que o time de Cuca encontrou uma identidade clara de jogo e conta com peças qualificadas para brigar até o fim por esse objetivo.

Vila Belmiro, estádio do Santos
Vila Belmiro, estádio do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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