O técnico Cuca deve ganhar importantes opções para o próximo compromisso do Santos no Campeonato Brasileiro, agendado para a próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, às 20h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques. Arthur, Willian Arão e Escobar estão em fase final de recuperação e podem figurar na lista de relacionados.

O atleta com maior probabilidade de voltar a atuar diante do Massa Bruta é o meio-campista Arthur. Fora desde o dia 2 de outubro, devido a uma lesão na posterior da coxa direita, o jogador já cumpre transição física avançada e realiza atividades com bola. A expectativa é que o atleta esteja à disposição para atuar por pelo menos 30 minutos na partida em Bragança Paulista.

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Quem também pode reforçar o elenco são o volante Willian Arão e o lateral-esquerdo Escobar. A dupla se lesionou no duelo contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro, ambos com problemas musculares na coxa. Cuca aguarda a evolução dos treinos nos próximos dias e o aval definitivo do departamento médico para confirmar a presença de ambos entre os relacionados.

Departamento médico ainda conta com atletas

Embora o trio esteja próximo do retorno aos gramados, o departamento médico do Santos ainda mantém movimentação intensiva. O lateral-direito Vinícius Lira, que passou por cirurgia em março após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, apresenta avanços expressivos e já faz trabalhos de corrida no gramado e breves exercícios com bola. A expectativa é que fique à disposição de Cuca após a Data Fifa, para os jogos finais do ano.

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Já a situação do zagueiro Lucas Veríssimo inspira maiores cuidados. O defensor sofreu uma lesão na posterior da coxa direita contra o Fluminense, no dia 18 de outubro, e seu quadro é mais complexo. A comissão médica trabalha para tentar liberá-lo nas rodadas finais do Brasileirão, mas ele permanece como dúvida.

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O caso mais distante de um retorno é o do goleiro Gabriel Brazão, submetido a uma cirurgia no ombro esquerdo no dia 21 de setembro. O arqueiro já realiza atividades de reforço na academia do clube, porém a recuperação completa e a volta aos jogos estão previstas apenas para o início de 2027.

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