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Santos está próximo de jogar no Morumbis contra o Grêmio; saiba mais

Confronto válido pela 36ª rodada do Brasileirão está marcado inicialmente para 22 de novembro; decisão da CBF sairá nos próximos dias

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
30/10/2026 05:30
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Morumbis cheio com a torcida do Santos
Morumbis cheio com a torcida do Santos - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

O Santos solicitou, e a CBF deve transferir a partida contra o Grêmio para o Morumbis. O duelo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, está inicialmente marcado para o dia 22 de novembro, um domingo, mas existe uma possibilidade concreta de que a data seja remarcada para a segunda-feira (23).

Há um acordo de reciprocidade firmado entre as diretorias que permite ao Santos mandar partidas na capital paulista quando julgar necessário, desde que o calendário não coincida com a realização de shows no local. Em contrapartida, a equipe são-paulina mandará o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, no dia 4 de novembro.

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De acordo com a apuração do Lance!, a definição oficial do novo local deve ocorrer nos próximos dias. Era esperado que a CBF divulgasse já nesta quinta-feira (29) a tabela com os locais da 36ª rodada, mas não aconteceu.

Para a data prevista inicialmente, também está agendado o confronto entre Palmeiras e Flamengo, no Nubank Parque. Em razão do choque de jogos e da grade das emissoras detentoras dos direitos de transmissão, a partida do Santos deve ser transferida para a noite de segunda-feira (23), às 20h (de Brasília).

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Última partida como mandante segue confirmada na Vila Belmiro

A rodada final da Série A, contra o Botafogo, no dia 2 de dezembro, segue mantida na Vila Belmiro. A diretoria alvinegra chegou a estudar a transferência da partida diante do time carioca para a capital. No entanto, por se tratar de rodada simultânea em que todos os jogos ocorrem no mesmo dia e horário, a cúpula recuou diante da inviabilidade de logística e segurança pública, já que o Palmeiras também atuará em São Paulo, contra o Coritiba.

Próximo jogo do Peixe

O Santos volta a campo contra o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), em Bragança Paulista. Para o técnico Cuca, o elenco precisa transformar a boa atuação do clássico em vitória longe de casa na luta por uma vaga na Libertadores:

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— O torcedor sai feliz do estádio. O resultado de vitória não veio, mas ele viu que poderia ter vindo. Hoje sabem que têm um time competitivo, que vai ganhar, perder ou empatar, mas vai ser jogo igual. Vamos a Bragança para mais um confronto decisivo. Eles têm 44 pontos, é um adversário direto, e vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo lá — concluiu o treinador.

Morumbis cheio com a torcida do Santos - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
Morumbis cheio com a torcida do Santos - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
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