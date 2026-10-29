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Santos recorre de punição a Neymar no STJD e pena não poderá ser aumentada; entenda

Clube protocola recurso contra os dois jogos de suspensão aplicados pela infração ao Protocolo Vini Jr.; julgamento ocorrerá antes da 35ª rodada

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
29/10/2026 19:33
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Neymar na partida entre Santos e Palmeiras, realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP), na noite desta quarta-feira (28) - (Foto: Lenita Rodrigues/Modus Focus/Folhapress)
Neymar na partida entre Santos e Palmeiras, realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP), na noite desta quarta-feira (28) - (Foto: Lenita Rodrigues/Modus Focus/Folhapress)

O Santos entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (29), contestando a suspensão de duas partidas aplicada ao atacante Neymar. O camisa 10 foi punido pelo Triubnal na última quarta-feira (28) por violar o Protocolo Vini Jr. e causar confusão após expulsão durante o empate contra o Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A informação foi publicada inicialmente pelo "GE" e confirmada pelo Lance!. O Peixe tinha até a próxima terça-feira (3) para protocolar a medida, respeitando o prazo regulamentar de três dias úteis estabelecido pelo tribunal.

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Segundo apuração da reportagem, a diretoria alvinegra alinhou os argumentos com o escritório de advocacia responsável pela representação do clube no STJD, com a intenção de juntar novos subsídios e detalhar a defesa do jogador.

Além disso, em apuração com fontes ligadas ao órgão, a Procuradoria-Geral concordou com a sanção imposta pela segunda Comissão Disciplinar e abriu mão de recorrer. Com isso, a pena de Neymar não poderá ser agravada no Pleno. O colegiado julgará apenas o mérito do pedido do Santos, podendo reduzir o gancho ou manter a suspensão atual.

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A expectativa nos bastidores é que a apreciação do recurso ocorra na próxima semana. Aproveitando o período de paralisação para a Data Fifa, Neymar e a comissão técnica saberão com antecedência se o camisa 10 terá condições de entrar em campo contra o Coritiba.

Entenda a punição de Neymar e o cenário dos jogos

A ausência de Neymar se divide em duas sanções distintas decorrentes da partida contra o Bahia. Inicialmente, o camisa 10 foi desfalque no clássico sem gols diante do Palmeiras, na última quarta-feira (28), por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Já o gancho imposto pelo tribunal refere-se ao cartão vermelho direto recebido logo no intervalo do confronto contra os baianos.

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Na ocasião, de acordo com o relato da súmula da arbitragem, o atacante cobriu a boca com as mãos durante um bate-boca com Rodrigo Nestor e, após ser expulso, correu em direção ao banco de reservas adversário para tirar satisfações, precisando ser contido por companheiros de equipe. O gesto foi enquadrado na violação do protocolo disciplinar.

— Por maioria dos votos, o jogador do Santos foi suspenso por duas partidas por ter coberto a boca em discussão com Rodrigo Nestor. Por ter sido definida em primeira instância, a decisão pode ser recorrida ao Pleno, autoridade máxima do esporte no Brasil — explicou o STJD em nota oficial.

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Com isso, o panorama do atacante nos compromissos do Santos fica estruturado da seguinte forma:

  • Santos 0 x 0 Palmeiras (28/10): cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo;
  • Red Bull Bragantino (02/11): cumpre o primeiro jogo de gancho pelo cartão vermelho direto;
  • Coritiba (18/11): segundo jogo da suspensão aplicada pelo tribunal (confronto que o Peixe tenta liberar no recurso).

Cuca aborda punição e torce por atuação do jurídico

O técnico Cuca comentou sobre o gancho aplicado a Neymar e disse esperar que a diretoria consiga diminuir a pena. O comandante revelou ter conversado com o jogador sobre o episódio:

— Ele me falou que teve um jogador do Fluminense que fez o mesmo gesto e ele não dedurou. Disse que não falou nada para o Nestor, que não ofendeu. A gente sabe que dá para evitar de pôr a mão. Mas o atleta que está denunciando também precisa entender que não somos inimigos, somos adversários. O Neymar não foi racista, não foi homofóbico. Foi um gancho pesado, ele faz muita falta para nós. Vamos ver se o jurídico consegue reverter algo — declarou Cuca na entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras.

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Neymar jogador do Santos reclama com a arbitragem durante partida contra o Bahia - (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
Neymar jogador do Santos reclama com a arbitragem durante partida contra o Bahia - (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
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