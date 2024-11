Santos busca contratação de volante do Botafogo

Danilo Barbosa, volante do Botafogo (Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 14:31 • Santos (SP)

O Santos neogicia a contratação do volante Danilo Barbosa, do Botafogo. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o clube busca reforços para a próxima temporada e considera o jogador, que tem contrato até junho de 2025, uma oportunidade no mercado.

A diretoria do Peixe, no entanto, deseja contar com Danilo já no início de 2025 e está disposta a investir uma quantia para antecipar a chegada do atleta. A informação do interesse foi divulgada pelo jornalista Vagner Frederico.

Em meio à disputa pelo título do Brasileirão com o Palmeiras e à final da Copa Libertadores, o Botafogo evita discutir transferências de jogadores no momento e só analisará eventuais movimentações no mercado após o término da temporada.

Apesar de não ser titular absoluto da equipe comandada por Artur Jorge, Danilo Barbosa disputou 45 jogos na temporada – 29 deles como titular –, marcando três gols e dando uma assistência.

Danilo Barbosa, alvo do Santos, durante partida do Botafogo (Vitor Silva/Botafogo)

Formado nas categorias de base do Vasco, o volante teve passagens pelo futebol português, espanhol, belga e francês antes de retornar ao Brasil para defender o Palmeiras por empréstimo, em 2021.