Santos deve mudar estratégia financeira no retorno à Série A

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 06:30 • Santos (SP)

Neymar e Gabigol são dois nomes de peso que já vestiram a camisa do Santos no passado e podem retornar ao clube em 2025. Caso as negociações avancem, o Peixe deverá desenvolver uma estratégia financeira diferente e baseada na venda da imagem dos jogadores que chegarem para conseguir sustentar financeiramente o novo elenco.

Com a garantia do acesso à elite do futebol brasileiro, o pensamento é arranjar parceiros e patrocínios que apostem na marca, no projeto e estejam com o Santos nessa retomada. A ideia da diretoria é olhar para o mercado em busca de jogadores de peso. Em 2024 a estratégia do Peixe para se manter na Série B foi reduzir os salários dos atletas e fechar contratos mais curtos.

A nova estratégia deve envolver o departamento de marketing para alavancar a venda da imagem dos atletas. Nomes como Neymar e Gabigol se pagam sozinhos no mercado, ajudam a alavancar a marca do clube e geram novas receitas, prevê o clube.

O atacante do Al-Hilal tem contrato com o clube saudita até junho de 2025, mas Neymar já estará liberado para negociar com outros clubes a partir de janeiro. A possível rescisão do contrato entre o jogador e o time árabe pode ser uma brecha para o Santos se posicionar.

No Flamengo, Gabigol deve procurar um cenário no qual um patrocinador arcaria com grande parte dos salários do atleta. O atacante já possui um acordo verbal para defender o Cruzeiro a partir de 2025, mas nenhum contrato foi formalmente fechado.