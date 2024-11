Alvo do Santos, Cristaldo não descarta saída do Grêmio; negócio pode envolver outro jogador

(Foto: Gilson Lobo/ Agif)







Publicada em 15/11/2024

Sonho antigo do Santos, Franco Cristaldo, atualmente no Grêmio, pode, enfim, reforçar o time paulista na próxima temporada. Em 2022, o Peixe tentou tirar o jogador do Huracán-ARG, mas o negócio não vingou. No entanto, agora o atleta argentino não descarta mudar de equipe gaúcha, ainda que não tenha problemas no clube.

Enquanto isso, paulistas e gaúchos tentam um acordo viável para prosseguir com as negociações, inclusive envolvendo o atacante Yeferson Soteldo, que está emprestado ao Tricolor Gaúcho até o final desta temporada.

No contrato do venezuelano, há uma cláusula que permite ao seu clube atual comprá-lo. O problema seria o valor: 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões, na cotação atual), valor considerado alto pela diretoria gremista, portanto, a troca de atletas seria uma das possibilidades.

De acordo com a jornalista Fabiola Thiele, o time paulista teria oferecido Soteldo em uma troca, no entanto, o time gaúcho considera que o meio-campista vale mais do que a pedida pelo venezuelano. Os clubes avaliam outras formas para seguir em frente.