Entenda o que o Santos precisa para conquistar o título da Série B do Brasileirão neste sábado

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 16/11/2024 - 11:20 • Santos (SP)

Após garantir o retorno à primeira divisão, o Santos pode conquistar o título da Série B do Brasileirão neste sábado (16) sem entrar em campo. Para isso, a equipe de Fábio Carille precisa torcer para um tropeço do Novorizontino, terceiro colocado, diante do Paysandu.

Com 68 pontos, o Peixe está quatro pontos à frente do Mirassol, que empatou em 1 a 1 com o Operário na rodada. Com isso, a equipe do interior paulista não pode mais alcançar o Santos, que tem apenas o Novorizontino como adversário na corrida pela taça.

Na hora da partida que pode decidir o título da Série B, o elenco alvinegro estará reunido no CT Rei Pelé para a preparação para o próximo compromisso na competição, contra o CRB, no domingo (17), na Vila Belmiro.

Caso o Novorizontino vença sua partida, o Santos precisará de uma vitória simples para assegurar a primeira colocação. Virtualmente, um empate também pode ser suficiente para o Peixe, que tem uma vantagem de 15 gols de saldo sobre o adversário - 28 positivos contra 13.

Premiação da Série B do Brasileirão

O Santos pode garantir R$ 2,5 milhões pela primeira posição na Série B do Brasileirão. Embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não tenha divulgado oficialmente os valores deste ano, é possível se basear nos dados de 2023.

Na temporada passada, a premiação total foi de R$ 5 milhões, divididos entre os quatro primeiros colocados. Desse valor, metade (R$ 2,5 milhões) foi destinado ao campeão, enquanto os outros R$ 2,5 milhões foram repartidos entre os três clubes seguintes.