Santos anuncia dois novos patrocinadores após a chegada de Neymar

O Santos anunciou puchas horas antes da estreia de Neymar pelo clube o acordo com um novo patrocinador. Na partida diante do Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, o alvinegro irá estampar a Havan em sua camisa. O contrato assinado com a empresa de varejo é de um ano.

O presidente Marcelo Teixeira celebrou a nova parceria do Peixe com a marca, que escolheu a data da estreia do atacante para ser incorporada no uniforme santista.

- A empresa é sinônimo de sucesso, sua associação é uma demonstração de confiança na marca Santos. Juntos seremos muito mais fortes - afirmou o dirigente.

Santos fecha acordo com novo patrocinador após chegada de Neymar. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A Marca da Havan ficará estampada na barra frontal da camisa, logo abaixo do patrocínio master. A empresa é mais uma que se une ao Santos por conta do retorno de Neymar. Desde a última sexta-feira, 31 de janeiro, quando o jogador foi apresentado, o clube vem acumulando novos acordos comerciais e disparou na arrecadação com os novos patrocinadores.

De acordo com apuração do Lance!, o Santos recebeu propostas de mais de dez empresas interessadas em explorar as diversas propriedades da camisa alvinegra. Na chegada do atleta, o espaço vendido dentro do número da camisa nas costas foi negociado por R$ 3 milhões. A cifra aumentou em 400% em comparação ao valor anterior do espaço exposto, que é de R$ 600 mil.

A Loovi, fintech de seguros automotivos, foi quem ocupou o local. A empresa também fechou um acordo fixo com o Peixe e passa a ser patrocinadora oficial do clube. Além disso, os sócios do clube terão benefícios especiais com a empresa. A marca ficará estampada nos números do time masculino, feminino e das categorias de base por dois anos.

Outras empresas fecharam acordo com o Santos para o "Neyday", quando o camisa 10 foi apresentado. A Netshoes, Dana Cosméticos e a Claro estiveram entre as novas patrocinadoras no dia do evento.

O jogador também atraiu acordos comerciais ligados apenas a sua imagem, sem participação do Santos. O Mercado Livre fez duas grandes ações de marketing em seu desembarque no Brasil. Logo que pousou na capital paulista, recebeu uma caixa que com chuteiras da Puma dentro, marca que fornece o material esportivo do atacante, e depois realizou um voo por cima da Mercado Livre Arena Pacaembu, fazendo propaganda para o estádio.