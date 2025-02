Neymar lança novo corte de cabelo para estreia pelo Santos; veja

Cada vez mais próximo de sua reestreia com a camisa do Santos, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (5), Neymar apareceu nas redes sociais com novo visual antes do jogo contra o Botafogo-SP, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Confira o novo visual do camisa 10 da Vila:

Neymar joga hoje?

Após ser apresentado na sexta-feira, Neymar descansou e acompanhou de casa a vitória do Santos diante do São Paulo. Na segunda-feira, o atacante participou das primeiras atividades com o elenco santista e já deixou boas impressões no treinamento

A expectativa é que o jogador ganhe alguns minutos contra o Botafogo-SP, mas sem exigir um alto rendimento da parte física. Afinal, o atacante acumula poucos minutos desde que voltou da grave lesão no joelho no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e precisa ganhar ritmo antes de atuar com a carga máxima em campo.

O duelo de logo mais se mostra mais propício a esse cenário, já que o Botafogo é a equipe de pior campanha no Paulistão e apresenta poucos riscos ao alvinegro praiano.

Qual posição Neymar vai jogar?

Saindo do banco de reservas, existem algumas opções para que Pedro Caixinha e seu auxiliar, Pedro Malta, encaixem o atacante. Para o duelo, o Santos não deve contar com Soteldo, que sentiu dores musculares, e pode ir a campo em um 4-4-2.

O meio-campo será formado por Rincón e Diego Pituca com o apoio de um volante mais marcador, que pode ser o jovem Schmidt. Mais à frente, atuando como um "camisa 10", o Santos tem Gabriel Bontempo à disposição, que fez boa partida contra o São Paulo e marcou um gol. No ataque, Guilherme e Tiquinho Soares formam uma dupla.

Nesse esquema, Neymar tende a entrar na vaga de Bontempo e atuar na função de meia central, ajudando na construção de jogadas no ataque. Em um dos encontros com Guilherme, artilheiro do Paulistão, o craque da Seleção Brasileira brincou e deu a dica para o companheiro.

– Cheguei para te ajudar. Só correr viu! Só correr que eu te acho – disse o ídolo do Santos.

