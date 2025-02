Santos tentou adquirir estádio 974, da Copa do Mundo do Catar

O Santos abriu negociação para adquirir o estádio 974, uma das estruturas mais icônicas da Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. O estádio, conhecido por ser totalmente desmontável e construído a partir de contêineres adaptados, chamou a atenção por sua estrutura inovadora e sustentável. Essa possibilidade de adquirir o estádio ocorreu em dezembro de 2023, logo no início da gestão Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

➡️ Relembre como foi a estreia de Neymar pelo Santos

Segundo o Lance! apurou, apesar do interesse inicial do clube brasileiro, as negociações não avançaram e foram encerradas devido a questões financeiras e logísticas. Os custos operacionais envolviam não apenas a aquisição do estádio, mas também sua desmontagem, transporte por via marítima e a construção em solo brasileiro.

Desafio logístico de transportar o estádio 974 impediu o projeto

A arena foi projetada para ser reutilizada em outro local após o fim do Mundial, onde recebeu sete partidas, incluindo a vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul.

continua após a publicidade

Outro grande obstáculo era a necessidade de um terreno adequado, já que a Vila Belmiro, tradicional estádio do Santos, não comportaria a estrutura do 974.

Isso implicaria a compra de uma nova área, possivelmente em cidades próximas, como Praia Grande. Além disso, seria necessário preparar o terreno, realizar fundações e adaptar a estrutura às exigências locais.

continua após a publicidade

A ideia de trazer o estádio para Santos, a maior cidade portuária do Brasil, parecia uma escolha natural, especialmente considerando a tradição marítima da região e o reconhecimento internacional do Santos. No entanto, os desafios logísticos e financeiros impediram que o projeto fosse concretizado. Enquanto isso, o clube segue negociando com a WTorre a reforma da Vila Belmiro, seu estádio histórico, em busca de melhorias para sua estrutura atual.

Com o negócio inviabilizado, o estádio 974 permanece no Catar e foi utilizado para o Mundial de Clubes de 2024, onde o Botafogo foi eliminado pelo Pachuca.