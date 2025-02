Bruna Biancardi revela nome de segunda filha com Neymar; confira

A influenciadora Bruna Biancardi, atual namorada de Neymar, revelou nesta quarta-feira (5) o nome da segunda filha com o jogador. O casal espera a chegada de uma nova menina após o nascimento de Mavie, de 1 ano, em outubro de 2023.

O nome escolhido para a nova filha do camisa 10 foi Mel. Rumores já apontavam que determinado nome seria escolhido. Contudo, esta foi a primeira vez que a mãe da criança falou sobre o assunto. A revelação aconteceu de forma discreta através de uma publicação nas redes sociais.

No post, Bruna Biancardi parabeniza Neymar pela nova fase na carreira até que revelou o nome da nova filha. O jogador assinou na última semana contrato com o Santos e deve estrear no clube pela segunda vez nesta quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.

Texto da publicação de Bruna Biancardi

"Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto... Mas, hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui!

Parabéns meu amor, que Deus te proteja de todo o mal, cuide sempre de você e permita que você realize todos os sonhos que ainda não realizou! Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento!

Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa e só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê. Desejo que você continue esse menino brincalhão, sonhador, engraçado e esse homem especial, companheiro e dedicado.

Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família! Ansiosa por hoje. BRILHA!! Te amamos muito! Beijos, Bru, Mavie e Mel".