Como foi o último jogo de Neymar pelo Al-Hilal

Já se passaram exatos três meses e um dia desde o último jogo de Neymar no futebol profissional. No dia 4 de novembro de 2024, contra o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia, Neymar atuou por 29 minutos na vitória do Al-Hilal por 3 x 0. Desde então, não atuou mais pela equipe saudita e chega ao Santos carregado de expectativas. Foi nesta partida, aliás, que o atacante lesionou a coxa, o que o fez parar de atuar novamente.

Nesta quarta-feira (5), o craque pode quebrar o jejum sem jogos diante do Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Mas depois de tanto tempo sem entrar em campo, o que o torcedor por esperar de Neymar na partida? O Lance! recuperou alguns dados importantes sobre o último jogo do atacante pelo Al-Hilal.

Neymar Jr. atuou pela última vez no dia 4 de novembro pelo Al-Hilal. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

No breve período que esteve em campo, Neymar teve 33 ações com a bola. Foram 21 passes distribuídos, e 17 acertos, um aproveitamento de 81%, sendo que seis deles foram no terço ofensivo do campo. No ataque, o atacante buscou ainda uma finalização, que foi bloqueada pela defesa do time iraniano.

Neymar tentou quatro dribles na partida e acertou dois deles. Em um desses lances, chegou a discutir com o volante Niknafs e ainda aplicou um drible no atacante Koushki. Nas disputas de bola, ganhou quatro de oito duelos e sofreu uma falta.

E foi justamente essa falta que gerou a nova lesão no atacante e que o tirou do restante do jogo e o afastou dos gramados por mais três meses. Aos 30 minutos do primeiro tempo Neymar foi acertado na perna pelo lateral-esquerdo Zamani, que tomou um cartão amarelo pelo lance. Os dados da partida foram fornecidos pela Sofascore, plataforma especializada em estatísticas no futebol.

Para o jogo de logo mais, Neymar deve atuar como jogou suas últimas partidas pelo Al-Hilal, cumprindo uma função no meio-campo de armador e ajudar a munir o ataque do Santos. O camisa 10 participou de duas sessões treinamento com o Peixe desde sua chegada. Apesar de não estar 100% pronto, como ele mesmo afirmou na entrevista coletiva de apresentação, o jogador afirmou que só terá condições de retornar de vez quando ganhar minutos e atuar pela equipe.