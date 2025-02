Títulos, gols e lesões: o ano em que Neymar ‘zerou’ o futebol francês pelo PSG

Protagonista de uma das transferências mais marcantes da história do futebol brasileiro em seu retorno ao Santos, Neymar foi um dos atletas brasileiros mais impactantes em sua passagem pelo futebol europeu entre 2013 e 2023. Com as camisa de Barcelona e PSG, o atacante acumulou gols, títulos e momentos históricos.

continua após a publicidade

➡️ Neymar participa de primeiro treino em volta ao Santos; veja

Apesar de ter feito história ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez em solo espanhol, o brasileiro afirmou recentemente que viveu o auge de sua carreira europeia com a camisa do PSG, a partir da temporada 2017-18. A chegada de Neymar ao futebol francês foi um capítulo importante na trajetória, marcada pela dualidade entre o domínio no futebol local e o fracasso no cenário continental, principal meta estipulada pelos donos da equipe parisiense.

Individualmente, entretanto, Neymar encantou torcedores no Parque dos Príncipes, especialmente durante a temporada de estreia em solo francês. Atuações de impacto guiaram o PSG a uma temporada nacional perfeita e apontavam que o futuro entre jogador e clube era muito promissor.

continua após a publicidade

Neymar 2017-18: o ano em que o PSG 'zerou' a França

O PSG contratou Neymar Jr. junto ao Barcelona pelo valor de 222 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões de reais, à cotação da época). A chegada do brasileiro a uma liga menos competitiva que a espanhola, por onde desfilou seu futebol no trio "MSN", ao lado de Messi e Suárez, levantou questões sobre a decisão do brasileiro.

Apesar disso, em campo, a entrega individual do brasileiro apontou que a passagem seria promissora. Companheiro de ataque de Ángel Di María e Edinson Cavani, Neymar estreou oficialmente pelo PSG no dia 13 de agosto de 2017, na vitória por 3 a 0 sobre o Guingamp, e contribuiu com um gol e uma assistência para o centroavante uruguaio. O torcedor já podia sentir um gostinho do que viria na temporada.

continua após a publicidade

A segunda partida encheu ainda mais os olhos dos torcedores parisienses. No primeiro jogo de Neymar no Parque dos Príncipes, foram dois gols e duas assistências: quatro participações diretas nos seis gols marcados pela equipe contra o Toulouse.

A atuação contra foi impressionante, porém, não chegou aos pés do feito de Neymar no dia 17 de janeiro de 2018. Em casa, contra o Dijon, o atacante fez quatro gols e deu duas assistências na goleada humilhante por 8 a 0, em uma das melhores atuações individuais do brasileiro em toda a carreira. Ao todo, Neymar encerrou o ano de 2017-18 com 28 gols marcados e 17 assistências.

Pela Ligue 1, o brasileiro foi o terceiro maior goleador (19), atrás apenas de Florian Thauvin (22), do Olympique de Marseille, e Edinson Cavani (28), companheiro de equipe. A temporada goleadora do uruguaio tem ligação direta com o ano "garçom" de Neymar, que liderou a liga em assistências (13), ao lado de Dimitri Payet, ex-Marseille e atualmente no Vasco, e Memphis Depay, ex-Lyon e atualmente no Corinthians.

Os números do atacante poderiam ter sido ainda melhores: em fevereiro de 2018, Neymar sofreu uma fratura no metatarso que o tirou de combate por três meses e encerrou a temporada brilhante do brasileiro de forma forçada. A lesão, que assombrou a passagem do brasileiro no PSG, foi a quinta apenas em 2017-18. Em 2023, um ex-médico do PSG revelou ao "L'Équipe" que o astro brasileiro chegou lesionado ao PSG, o que pode ter agravado a frequência de ocorrências pelo clube. Além disso, Neymar só não teria sido operado por conta do frenesi de ter sido a maior transferência da história do esporte.

— Os motivos são muitos (para as lesões). Sua morfologia, seu estilo de jogo, com dribles e posturas dinâmicas... Se olharmos atentamente para as lesões no quinto metatarso, são traumáticas. Ele não sofreu uma sucessão de problemas musculares, então dizer que essas lesões estão relacionadas ao seu estilo de vida não é justo nem exato - afirmou o profissional.

Apesar da lesão, Neymar guiou o PSG a temporada fantástica, marcada pela conquista de todos os títulos do futebol francês. Na liga, o time não deu chance alguma ao Monaco, segundo colocado, que terminou a temporada com 13 pontos a menos que os líderes. Nas copas, troféus levantados diante do Monaco, da na Taça da Liga, e Les Herbiers, na tradicional Copa da França. O time ainda faturou a Supercopa da França, também contra o time monegasco, na transição entre as temporadas 17-18 e 18-19.

Neymar chega ao PSG para a disputa da temporada 2017-18 (Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP)

Seu Lance!: adquira a lendária camisa de Neymar em 2017-28, pelo PSG

O Seu Lance! proporciona a chance de ampliar sua coleção de camisas de futebol lendárias. O uniforme de Neymar em sua primeira e marcante temporada pelo Paris Saint-Germain pode ser seu: basta acessar o site do Seu Lance!, realizar o cadastro e fazer uma oferta!

🌍 TIME: PSG

📆 ANO: 2017

⚽ NOME: Neymar

🔢 NÚMERO: 10

💪 TAMANHO: M

Camisa do PSG na temporada 2017-18, a primeira de Neymar pelo clube (Foto: Reprodução)

➡️ Clique aqui e dê o seu lance nessa camisa do Neymar

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo 70 camisas no terceiro leilão do Seu Lance!, sendo 45 novidades no site! Deste estas, 21 são de clubes do Brasil. Você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até 6 de janeiro, quando acontecerá o pregão, ao vivo no YouTube do Lance!. Quem fizer o maior lance até o prazo fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!

Gostaria de leiloar um item esportivo? Mande um e-mail!

Entre em contato conosco: [email protected]