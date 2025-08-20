Santos vai receber valor milionário pela venda de Weslley Patati ao futebol holandês

Revelado pelo Santos, o atacante Weslley Patati tem um novo clube, e o Peixe vai faturar um valor milionário com a negociação.

Na última terça-feira (19), o jogador assinou contrato de cinco temporadas com o AZ Alkmaar, da Holanda. A transferência, avaliada em R$ 44,6 milhões, é a mais cara da história do clube holandês. O Santos terá direito a 40% desse valor, através do mecanismo de mais-valia.

continua após a publicidade

Patati, que não defenderá mais o Maccabi Tel Aviv, já realizou exames médicos e deve ser integrado ao elenco do AZ até o fim de agosto. A estreia, porém, ainda não tem data prevista.

Ele foi anunciado como reforço do time israelense em setembro do ano passado e na época, assinou contrato válido por três anos. Pelo Santos, fez a estreia no profissional em julho de 2022.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Weslley Patati deixou o Santos com 33 jogos e dois gols marcados. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Lembra dele?

Com apenas 21 anos, Patati foi um dos grandes nomes do Maccabi Tel Aviv na temporada 2024/25 — a primeira de sua carreira no futebol europeu.

Em 40 partidas, anotou 14 gols e distribuiu nove assistências, conquistando os dois principais títulos do país, a Copa de Israel e o Campeonato Israelense.

continua após a publicidade

Sua performance o colocou na seleção do campeonato, além de render o apelido de “Mago Brasileiro” entre os torcedores. Na atual temporada, recebeu a camisa 10 do Maccabi e marcou um gol em 5 jogos até o momento.

Pelo Santos, Patati fez sua estreia como profissional em 2022. Ao longo de sua passagem pelo clube, disputou 33 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Ele ainda conquistou o Campeonato Paulista Sub-20 em 2022, colecionou convocações para a Seleção Brasileira de base e fez parte da campanha do retorno do Alvinegro à Série A, em 2024.