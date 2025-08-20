menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos encerra as negociações com o técnico Jorge Sampaoli

Clube se irritou com ponderações do técnico argentino; ele pediu o afastamento de Bontempo e Robinho Jr.

Jorge Sampaoli levou o Santos ao vive-campeonato brasileiro em 2019. (Foto: Gil Gomes/AGIF)
imagem cameraJorge Sampaoli levou o Santos ao vive-campeonato brasileiro em 2019. (Foto: Gil Gomes/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 20/08/2025
15:48
  • Matéria
  • Mais Notícias

Perto de ser anunciado pelo Santos, o técnico Jorge Sampaoli não assumirá mais o comando da equipe. O clube chegou a apresentar uma proposta e atender diversas exigências do argentino, mas se irritou com o excesso de pedidos feitos pelo treinador.

continua após a publicidade

Entre as solicitações, Sampaoli chegou a pedir o afastamento dos jovens Robinho Jr. e Gabriel Bontempo, recentemente promovidos ao elenco profissional e muito queridos pela torcida santista.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Peixe já havia acertado bases salariais e até iniciado a contratação de um reforço indicado pelo treinador, que inclusive comunicou ao seu clube de origem que estava de saída para defender o Alvinegro.

continua após a publicidade

Sampaoli era o favorito para substituir Cléber Xavier, demitido após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no último domingo (17), no Morumbis.

As conversas com o argentino haviam se iniciado ainda em meio à fase de oscilação de Cléber no cargo. No entanto, a vitória de virada sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, fora de casa, chegou a dar uma sobrevida ao ex-auxiliar de Tite antes da derrota que selou sua demissão.

continua após a publicidade
Jorge Sampaoli comandou o Santos em 2019; foi vice-campeão Brasileiro. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)
Jorge Sampaoli comandou o Santos em 2019; foi vice-campeão Brasileiro. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Números de Jorge Sampaoli:

Santos:

63 jogos
35V-13E-15D
62.4% aproveitamento
102 gols marcados
55 gols sofridos

Stade Rennais:

10 jogos
3V - 7D
30% aproveitamento
17 gols marcados
14 gols sofridos

Sevilla:

30 jogos
12V - 6E - 12D
47% aproveitamento
41 gols marcados
38 gols sofridos

Flamengo:

39 jogos
20V - 11E - 8D
61% aproveitamento
63 gols marcados
41 gols sofridos

Olympique de Marseille:

67 jogos
36V - 17E - 14D
62% aproveitamento
113 gols marcados
73 gols sofridos

Atlético Mineiro:

39 jogos
22V - 8E - 9D
63% aproveitamento
68 gols marcados
43 gols sofridos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias