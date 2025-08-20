Santos encerra as negociações com o técnico Jorge Sampaoli
Clube se irritou com ponderações do técnico argentino; ele pediu o afastamento de Bontempo e Robinho Jr.
Perto de ser anunciado pelo Santos, o técnico Jorge Sampaoli não assumirá mais o comando da equipe. O clube chegou a apresentar uma proposta e atender diversas exigências do argentino, mas se irritou com o excesso de pedidos feitos pelo treinador.
Entre as solicitações, Sampaoli chegou a pedir o afastamento dos jovens Robinho Jr. e Gabriel Bontempo, recentemente promovidos ao elenco profissional e muito queridos pela torcida santista.
O Peixe já havia acertado bases salariais e até iniciado a contratação de um reforço indicado pelo treinador, que inclusive comunicou ao seu clube de origem que estava de saída para defender o Alvinegro.
Sampaoli era o favorito para substituir Cléber Xavier, demitido após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no último domingo (17), no Morumbis.
As conversas com o argentino haviam se iniciado ainda em meio à fase de oscilação de Cléber no cargo. No entanto, a vitória de virada sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, fora de casa, chegou a dar uma sobrevida ao ex-auxiliar de Tite antes da derrota que selou sua demissão.
Números de Jorge Sampaoli:
Santos:
63 jogos
35V-13E-15D
62.4% aproveitamento
102 gols marcados
55 gols sofridos
Stade Rennais:
10 jogos
3V - 7D
30% aproveitamento
17 gols marcados
14 gols sofridos
Sevilla:
30 jogos
12V - 6E - 12D
47% aproveitamento
41 gols marcados
38 gols sofridos
Flamengo:
39 jogos
20V - 11E - 8D
61% aproveitamento
63 gols marcados
41 gols sofridos
Olympique de Marseille:
67 jogos
36V - 17E - 14D
62% aproveitamento
113 gols marcados
73 gols sofridos
Atlético Mineiro:
39 jogos
22V - 8E - 9D
63% aproveitamento
68 gols marcados
43 gols sofridos
