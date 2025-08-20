Santos encerra as negociações com o técnico Jorge Sampaoli

Perto de ser anunciado pelo Santos, o técnico Jorge Sampaoli não assumirá mais o comando da equipe. O clube chegou a apresentar uma proposta e atender diversas exigências do argentino, mas se irritou com o excesso de pedidos feitos pelo treinador.

Entre as solicitações, Sampaoli chegou a pedir o afastamento dos jovens Robinho Jr. e Gabriel Bontempo, recentemente promovidos ao elenco profissional e muito queridos pela torcida santista.

O Peixe já havia acertado bases salariais e até iniciado a contratação de um reforço indicado pelo treinador, que inclusive comunicou ao seu clube de origem que estava de saída para defender o Alvinegro.

Sampaoli era o favorito para substituir Cléber Xavier, demitido após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no último domingo (17), no Morumbis.

As conversas com o argentino haviam se iniciado ainda em meio à fase de oscilação de Cléber no cargo. No entanto, a vitória de virada sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, fora de casa, chegou a dar uma sobrevida ao ex-auxiliar de Tite antes da derrota que selou sua demissão.

Jorge Sampaoli comandou o Santos em 2019; foi vice-campeão Brasileiro. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Números de Jorge Sampaoli:

Santos:

63 jogos

35V-13E-15D

62.4% aproveitamento

102 gols marcados

55 gols sofridos

Stade Rennais:

10 jogos

3V - 7D

30% aproveitamento

17 gols marcados

14 gols sofridos

Sevilla:

30 jogos

12V - 6E - 12D

47% aproveitamento

41 gols marcados

38 gols sofridos

Flamengo:

39 jogos

20V - 11E - 8D

61% aproveitamento

63 gols marcados

41 gols sofridos

Olympique de Marseille:

67 jogos

36V - 17E - 14D

62% aproveitamento

113 gols marcados

73 gols sofridos

Atlético Mineiro:

39 jogos

22V - 8E - 9D

63% aproveitamento

68 gols marcados

43 gols sofridos