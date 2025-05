Santos abre maratona fora de casa em meio à crise e nova comissão técnica

O Santos inicia neste domingo (3), contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, uma sequência de jogos fora de casa. Em meio à crise interna, protestos da torcida e com novo treinador no comando, o clube fará apenas um jogo como mandante no mês de maio.

Após enfrentar o Grêmio, o Peixe recebe o Ceará no dia 12, mas optou por mandar a partida no estádio do Pacaembu. Na sequência, o time visita o Corinthians no dia 18, o CRB no dia 22 e o Vitória no dia 25. Ao todo, serão quatro partidas como visitante no intervalo de 30 dias.

A maratona representa um desafio para a nova comissão técnica, liderada por Cléber Xavier. Depois de encarar o Grêmio, o treinador terá uma semana cheia — de 5 a 11 de maio — para tentar dar nova identidade à equipe antes do jogo contra o Ceará.

Enquanto tenta se reconstruir dentro de campo, o clube enfrenta forte turbulência fora dele. Após o empate com o CRB pela Copa do Brasil, torcedores entraram em confronto com a Polícia Militar nas imediações da Vila Belmiro. A confusão se estendeu também a setores das arquibancadas e áreas cativas do estádio.

Dias antes, membros de uma torcida organizada invadiram o CT Rei Pelé durante um treino. Na ocasião, jogadores conversaram com lideranças do movimento, e o então técnico interino César Sampaio também dialogou com o grupo.

Diante da escalada de tensão, o presidente Marcelo Teixeira publicou uma nota nas redes sociais. Ele afirmou compreender as cobranças, mas reforçou que elas devem ocorrer de forma pacífica e pelos canais adequados.

— A diretoria e os profissionais do Santos FC compreendem que cobranças são legítimas, mas devem ser feitas de maneira organizada e pelos canais adequados. Sempre estivemos e estamos abertos ao diálogo com os torcedores, que são nosso maior patrimônio — escreveu o dirigente.

A resposta da principal organizada do clube veio em tom crítico. Jefferson Silvano, presidente da Torcida Jovem, classificou a postura da diretoria como "desconectada da realidade".

— Já usamos todos os canais possíveis para expressar nossa insatisfação. O que vocês estão vendo é revolta popular! Canal de diálogo só existe quando os dois lados conversam. Não adianta a torcida falar se quem tem que responder se cala. Hoje é um técnico novo, ontem era um CEO, antes eram os jogadores. Enquanto isso, os santistas agonizam. Estamos sendo resilientes há oito anos. Fé e união temos desde 1912. O momento exige conexão com a realidade do seu povo e ação imediata! — afirmou Jefferson.

Santos terá maratona fora de casa (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Situação do Santos nas competições

No Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa a penúltima colocação, com apenas uma vitória em seis jogos. O único triunfo veio na quarta rodada, contra o Atlético-MG. São quatro derrotas, um empate e uma vitória, com sete gols marcados e sete sofridos.

Na Copa do Brasil, o clube estreou na terceira fase com empate em 1 a 1 diante do CRB, na Vila Belmiro. O confronto segue aberto, e o jogo da volta será no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar receberá uma premiação de R$ 2.315.250.