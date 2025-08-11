CBF divulga análise do VAR em gol anulado do Cruzeiro contra o Santos

A CBF divulgou a análise do VAR no lance do gol anulado do Cruzeiro na derrota por 2 a 1 para o Santos, domingo (10), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Aos 19 minutos do segundo tempo, logo após o primeiro gol santista, Kaio Jorge chegou a marcar o segundo gol da Raposa, mas o VAR Paulo Renato Moreira Coelho chamou o árbitro de campo para revisar o lance, e Wilton Pereira Sampaio acabou anulando o gol.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A jogada começa na intermediária com uma roubada de bola de Matheus Pereira sobre Zé Rafael. Kaio Jorge recebe a bola, tabela com Christian e finaliza no ângulo esquerdo de Gabriel Brazão.

Na conversa com Wilton Pereira Sampaio, Paulo Renato Moreira Coelho usa as seguintes frases: “quem toca a bola é o jogador do Santos”, “ele toca a panturrilha do jogador por trás” e “claramente não toca na bola”.

continua após a publicidade

➡️Veja o vídeo divulgado pela CBF.

Os comentaristas de arbitragem Sálvio Spinola e Carlos Eugênio Simon consideraram que foi um erro dos árbitros de Cruzeiro x Santos a anulação do gol de Kaio Jorge.

Atuação do árbitro Wilton Sampaio provocou forte reação do Cruzeiro

Na saída de campo, o goleiro Cássio, muito exaltado, disparou contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio:

- Jogamos contra 12. O árbitro mais o time do Santos. Muito mais difícil, você vir aqui, jogar... O Wilton é um dos melhores árbitros do Brasil, mas, hoje, ele peitou com tudo possível, na dúvida… - afirmou o goleiro do Cruzeiro.

continua após a publicidade

O técnico Leonardo Jardim preferiu apontar a falta de critérios de Wilton Pereira Sampaio nas marcações para as duas equipes:

- Não quero falar do lance do gol anulado. Fico muito triste quando os árbitros erram, mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Para uma equipe é uma coisa, e para outra equipe é outra coisa – afirmou Leonardo Jardim, que lembrou de um toque em Kaiki no primeiro tempo semelhante ao de Matheus Pereira em Zé Rafael.

A diretoria do Cruzeiro vai encaminhar ofício à CBF, formalizando reclamação contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio, e pretende se reunir com dirigentes da entidade, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (12), quando haverá o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil.

Com a derrota, o Cruzeiro termina o turno do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, agora três atrás do líder Flamengo, que ainda tem um jogo a menos. O Palmeiras, com 33 pontos e duas partidas atrasadas, também pode ultrapassar a Raposa. A equipe celeste volta a campo segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, às 20h, pela 20ª rodada.