Aos 37 anos, Tomás Rincón acerta nova renovação com o Santos

O Santos renovou, nesta segunda-feira (11), o contrato do meio-campista Tomás Rincón até o fim de 2026. O venezuelano de 37 anos tem sido titular sob o comando do técnico Cléber Xavier.

Antes da assinatura, Rincón tinha vínculo com o clube da Baixada Santista apenas até 16 de agosto. Durante a disputa da Série B, seu salário foi reajustado, e o novo acordo contempla valores atualizados.

Rincón retorna se suspesão no duelo contra o Vasco, no próximo domingo (17), no Morumbis. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Rincón no Santos:

O Santos contratou o volante em agosto de 2023, após ele ficar sem clube desde sua passagem pelo Sampdoria, da Itália. Na época, Rincón chegou ao Peixe para disputar posição com Rodrigo Fernández.

Natural de San Cristóbal, na Venezuela, o jogador iniciou a carreira profissional em 2007, no Zamora FC. Depois, atuou pelo Deportivo Táchira até acertar sua transferência para o Hamburgo, da Alemanha, em 2009.

Após cinco temporadas no futebol alemão, Rincón seguiu para a Itália em 2014, quando assinou com o Genoa. Seu bom desempenho rendeu a contratação pela Juventus em 2017, ano em que conquistou o título italiano. O volante também defendeu Torino e Sampdoria antes de chegar ao Santos.

Números de Tomás Rincón:

68 jogos (37 titular)

2 gols

1 assistência

21 passes decisivos

56% acerto no passe longo

0.7 interceptações por jogo

1.1 desarmes por jogo

3.1 bolas recuperadas por jogo

1.6 faltas por jogo

48% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 6.70

*As informações são do site Sofascore

