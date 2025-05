O Santos visita o Grêmio na tarde deste domingo (3), às 16h, na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. O confronto marca o primeiro encontro entre as equipes desde o retorno do Peixe à elite do Campeonato Brasileiro. No último duelo, em 2023, o atacante Julio Furch foi o grande protagonista da vitória santista na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Naquela ocasião, pela 20ª rodada do Brasileirão, o argentino decidiu nos minutos finais. Aos 44 do segundo tempo, após cobrança de escanteio para o Grêmio, Furch afastou de cabeça e iniciou o contra-ataque. Mendoza avançou pela esquerda e encontrou Soteldo na entrada da área. O camisa 10, sem marcação, rolou para Furch finalizar com o gol vazio e garantir o triunfo do Santos.

Protagonismo de Furch não se manteve em 2024

Furch chegou ao Santos em julho do ano passado e rapidamente caiu nas graças da torcida, principalmente pelos gols decisivos — incluindo os que garantiram vitórias sobre Grêmio, Goiás e Bahia. Àquela altura, o Peixe lutava contra o rebaixamento e vivia um drama.

continua após a publicidade

No entanto, o atacante não manteve o mesmo desempenho durante a Série B. Em 2024, disputou 41 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência. O rendimento abaixo do esperado, aliado ao alto custo mensal, fez com que o clube decidisse não o manter no elenco para a atual temporada.

Com salário superior a R$ 1,3 milhão por mês, Furch recusou propostas de empréstimo, como a do Juventude, e também rejeitou a rescisão amigável, preferindo cumprir o contrato até dezembro de 2026. Fora dos planos, ele treina em horários separados do elenco.

continua após a publicidade

Ao todo, Julio Furch soma 63 jogos com a camisa santista, com nove gols e uma assistência. Sua última partida aconteceu em novembro do ano passado, contra o CRB, na penúltima rodada da Série B.

Para o reencontro diante do Grêmio, Santos terá Tiquinho Soares e Deivid Washington à disposição do técnico Cléber Xavier.

Furch foi decisivo contra o Grêmio (Foto: Fernanda Luz/AGIF)

Carreira de Furch antes do Santos

Nascido em Winifreda, na Argentina, Julio Furch foi revelado pelo Olimpo e iniciou sua trajetória como jogador profissional em 2010. No futebol argentino, também defendeu San Lorenzo, Arsenal de Sarandí e Belgrano antes de se transferir para o futebol mexicano, em 2015.

No México, o centroavante rapidamente se destacou e tornou-se uma das principais referências da liga local, recebendo o apelido de "El Emperador del Gol". Começou atuando pelo Veracruz, onde foi artilheiro e conquistou a Copa do México, o que lhe garantiu uma transferência para o Santos Laguna.

Pelo clube de Torreón, Furch disputou quatro temporadas, marcou 69 gols e ganhou status de ídolo ao conquistar o título do Campeonato Mexicano em 2018.

Em 2021, transferiu-se para o Atlas e, logo em sua primeira temporada, entrou para a história do clube ao marcar o gol do título mexicano, encerrando um jejum de 70 anos. No ano seguinte, repetiu o feito e ajudou o time a conquistar novamente o campeonato nacional.

Ao acertar sua transferência para o Santos, o atacante recebeu uma grande despedida realizada pelos torcedores e direção do Atlas.