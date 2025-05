Presidente Marcelo Teixeira detona atitude da torcida do Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se posicionou sobre a atitude da torcida do time após o empate por 1 a 1 diante do CRB. O Alvinegro entrou em campo na última quinta-feira (01), na Vila Belmiro.

Após o jogo, a torcida entrou em combate com a Polícia Militar e uma confusão generalizada ocorreu nos arredores do estádio e em alguns setores como arquibancadas e cativas.

Na rede social, o empresário emitiu um comunicado dizendo que compreende as cobranças, mas que elas devem ser feitas de maneira orgazanizada.

Confira o comunicado na íntegra:

A diretoria e os profissionais do Santos FC compreendem que cobranças são legítimas, mas devem ser feitas de maneira organizada e pelos canais adequados. Sempre estivemos e estamos abertos ao diálogo com os torcedores, que são nosso maior patrimônio.

O Santos FC está em uma fase de reconstrução que começou na campanha de acesso à Série A e que ainda demandará muito esforço, dedicação e tempo. Tivemos avanços em todas as áreas, mas o percurso é longo e estamos só no começo. O retorno do Alvinegro Praiano ao patamar de protagonista no futebol brasileiro vai exigir, de cada um que ama o clube, paciência, resiliência e o entendimento que isso não vai acontecer da noite para o dia.



Um novo técnico foi contratado, profissional com mais de 20 anos de trabalho em comissões técnicas, duas Copas do Mundo e a visão necessária para liderar este processo de reconstrução dentro de campo. Nós confiamos em sua capacidade e pedimos à torcida que conceda um voto de confiança e o apoio para que ele possa desenvolver um trabalho consistente, vencedor e duradouro.



A paixão da torcida sempre foi fundamental para o Santos Futebol Clube. Não temos dúvidas de que os objetivos do clube serão atingidos. Seguimos trabalhando incansavelmente, com transparência e responsabilidade, para que o clube volte a brilhar e a trazer alegria para quem verdadeiramente ama o Alvinegro Praiano.

O momento exige união e fé.

Contexto do desentendimento:

A torcida organizada invadiu o CT Rei Pelé no meio do treino do time na última segunda-feira (28). Na ocasião, o elenco conversou com as principais lideranças do movimento. O técnico interino César Sampaio também falou com o grupo.

Antes do clássico contra o São Paulo, a torcida e o elenco tinham se reunido de forma amigável para registrar um apoio do momento de reconstrução do clube. Neymar e outras lideranças do elenco estiveram presentes.