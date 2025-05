Torcida do Santos entra em confronto com a Polícia Militar após duelo pela Copa do Brasil

O Santos empatou com o CRB por 1 a 1, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (01), pela terceira rodada da Copa do Brasil.

Antes do duelo, o clube viveu uma semana turbulenta, marcada pela invasão da torcida organizada ao CT Rei Pelé, na última segunda-feira (28).

O grupo, com mais de 100 pessoas, conversou com o elenco e com o técnico interino César Sampaio, cobrando uma nova postura dentro de campo. O time tem apenas uma vitória em seis jogos no Campeonato Brasileiro e está na vice-lanterna.

Ao fim da partida da noite da última quinta-feira (01), os torcedores vaiaram os jogadores e o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Muitos permaneceram nas arquibancadas para protestar na entrada do vestiário e da sala de imprensa.

Torcida organizada do Santos protesta no CT Rei Pelé após empate diante do CBR, na Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

No entanto, diante do ambiente hostil, a Polícia Militar decidiu intervir, e o confronto teve início na saída do portão principal, se estendendo pelos arredores da Vila Belmiro.

Com o uso de gás de pimenta, muitos torcedores passaram mal — alguns deles acompanhados de suas famílias, inclusive com crianças.

Um grupo ainda tentou invadir a sala de imprensa, mas foi contido pela porta de vidro e pela atuação dos seguranças. Também foi possível identificar um vidro quebrado entre o setor da cativa e as arquibancadas das torcidas organizadas. Um torcedor, ao tentar sair da confusão, quebrou o vidro para que sua família pudesse escapar ilesa da briga.

A confusão também alcançou o quarto andar, onde fica localizado o camarote da presidência. Marcelo Teixeira saiu do local sem dar declarações para a imprensa.

Organizada no CT Rei Pelé:

A permanência do então técnico Pedro Caixinha se tornou insustentável desde a partida contra o Bahia, jogo que marcou a estreia do time em casa pelo Brasileirão.

Com a demissão oficializada no dia 14 de abril — data do aniversário de 113 anos do clube — César Sampaio assumiu como técnico interino nas partidas contra Atlético-MG, São Paulo e Red Bull Bragantino. Uma efetivação chegou a ser cogitada, mas os dirigentes optaram por mantê-lo na comissão técnica fixa do Alvinegro.

Antes do clássico contra o São Paulo, a torcida organizada se reuniu com Sampaio e com as principais lideranças do elenco para demonstrar apoio. Neymar, inclusive, esteve presente na conversa.

Na última terça-feira (29) , Cléber Xavier foi anunciado como o novo comandante da equipe. Após a estreia diante do CRB, o treinador declarou que tinha conhecimento de que uma derrota poderia piorar o ambiente com cobranças externas.

O Santos entra em campo no próximo domingo (04), contra o Grêmio, às 16h, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.