Santos atualiza situação médica do elenco para duelo contra o Grêmio

O Santos encara o Grêmio neste domingo (11), às 16h, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Cléber Xavier vai comandar a equipe pela primeira vez na competição e longe de casa. Na última quinta-feira (01), o Peixe empatou com o CRB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Nesta sexta-feira (02), o clube atualizou a situação médica dos jogadores. O comandante terá os retornos de Soteldo, Thaciano e Gabriel Bontempo, que treinaram normalmente com o restante do elenco. O trio não jogou pela Copa do Brasil.

Por outro lado, Guilherme deve ser desfalque para o jogo decisivo. O atacante foi substituído no intervalo por Deivid Washington. Ele saiu do jogo com dores no quadril e foi reavaliado nesta sexta-feira (02). Exames de imagem apontaram uma lesão na perna direita.

Os atletas Soteldo, Thaciano e Gabriel Bontempo treinaram normalmente com o restante do elenco na tarde desta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé.

Substituído no intervalo da partida contra o CRB após sentir dores no quadril quando cobrou escanteio, o atacante Guilherme passou por exames de imagem nesta sexta-feira (2) e teve diagnosticada uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Ele já iniciou tratamento com fisioterapia no CT Rei Pelé.

Recuperado da cirurgia na coluna, o meia Zé Rafael vem sendo inserido gradativamente aos trabalhos com bola junto ao elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico.

O lateral-esquerdo Souza, em transição física após cirurgia de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, também participou de parte do treino com bola.

O meia-atacante Álvaro Barreal iniciou nesta quinta-feira (1) o trabalho de transição acompanhado pela fisioterapia, ainda sem contato com o grupo.