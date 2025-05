Santos: Guardiola exalta Pepe e diz esperar convite de Neymar para carnaval

Pep Guardiola, um dos maiores técnicos da história do futebol, mencionou o Santos em entrevista à ESPN. O atual comandante do Manchester City relembrou o período em que atuou ao lado de Pepe, o “Canhão da Vila”, nos tempos de Al-Ahli, do Catar, em 2004, nos últimos anos de sua carreira como jogador.

- Foi um presente estar com ele (Pepe) e com o filho. Falamos muito sobre o Santos de Pelé, a quantidade de partidas que jogavam, as viagens. Eram como os Beatles daquela época. Pepe é uma pessoa extraordinária, muito simples e muito humano. Tenho uma influência grande com os jogadores brasileiro no Barcelona. Desde antes de Ronaldo Nazário com Rivaldo, Giovanni, com muitos brasileiros que passaram na história. Acredito que Barcelona e Catalunha sempre se sentiram muito próximos com o Brasil. Talvez pelo clima, pelo mar, pela música…não sei porque, mas sempre houve uma grande conexão - disse Guardiola.

Durante a entrevista, Pep Guardiola expressou seu carinho e admiração pelo Brasil, destacando laços afetivos com jogadores brasileiros como Savinho, Ederson e Fernandinho. Em tom bem-humorado, Pep ainda brincou sobre um possível encontro com Neymar na folia.

- Tenho grande admiração pelos brasileiros. Tenho Savinho, Ederson, que vivemos uma década incrível juntos. Tenho muitas boas lembranças boas do Brasil apesar de só ter ido uma vez. Me lembrei do Fernandinho, nosso capitão por muito anos. Sempre perguntava quando ia ao Brasil para conhecer o Carnaval e muitas outras coisas do Brasil. Com certeza vou encontrar Neymar no carnaval (risos). Espero que ele me convide para ir - finalizou.

Pep Guardiola (Foto: Justin Tallis/AFP)

Carreira de Pepe

Nascido em 25 de fevereiro de 1935, em Santos, José Macia, o eterno Pepe, é um dos maiores ídolos da história do Santos Futebol Clube. Atuou no clube entre 1954 e 1969, período em que se consagrou como o segundo maior artilheiro da equipe, com 403 gols marcados — ficando atrás apenas de Pelé, autor de 1.091 gols com a camisa alvinegra. Sempre bem-humorado, Pepe costuma brincar dizendo ser o verdadeiro artilheiro do clube, já que "Pelé não nasceu neste planeta".

Apelidado de Canhão da Vila por conta do seu chute potente com a perna esquerda, que chegava a atingir 100 km/h, o ex-atacante coleciona conquistas. Pelo Santos, levantou seis títulos do Campeonato Brasileiro, duas Copas Libertadores e dois Mundiais Interclubes. Defendendo a Seleção Brasileira, foi bicampeão mundial nas Copas de 1958 e 1962, somando 40 partidas e 27 gols com a camisa canarinho.

Encerrada a carreira como jogador, Pepe também brilhou como treinador. Comandou grandes clubes do futebol brasileiro, como Santos, São Paulo, Atlético Mineiro e Portuguesa. Foi campeão brasileiro com o São Paulo, em 1986, e conquistou o título paulista de 1973 pelo Santos. Teve ainda passagens internacionais, com trabalhos no Catar e no Japão, onde se sagrou campeão nacional dirigindo o Verdy Kawasaki.