Pilhado revela conversa inusitada com Neymar após drible em Fabrício Bruno
Jogada aconteceu durante Cruzeiro x Santos pela 19ª rodada do Brasileirão
O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1, no último domingo (10), no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, um drible de Neymar em Fabrício Bruno viralizou nas redes sociais. O lance chamou atenção do jornalista Thiago Asmar, o "Pilhado", que repercutiu a jogada com uma publicação.
Durante a programação da rádio "Jovem Pan", o comunicador revelou uma conversa inusitada com o camisa 10 após a publicação da jogada. Conforme relatado por Pilhado, Neymar mandou uma mensagem para ele comentando que fez toda a jogada apenas com a perna esquerda, que é a que tem o pior domínio.
- O Neymar teve um lance ontem, em cima do Fabrício Bruno, que é uma jogada de gênio. Não digo só de craque. Olha como ele pensa rápido, olha a entortada. Vou falar aqui, e é claro que não vou mostrar, mas postei sobre esse lance, nas redes sociais, e o Neymar, na boa comigo, comentou: "Cara, e olha que só usei a perna esquera". Perna que não é a boa dela - iniciou o comentarista, antes de completar.
- Agora, não vou mostrar nada. Porque tem gente que gosta de interpretar de forma ruim as coisas. Não vou dar munição para quem quer fazer maldade. O próprio Neymar chamou atenção para isso. Ele não usou a perna boa dele. Tudo isso foi com a canhota. É bizarro. Essa genialidade, só ele tem entre os brasileiros - concluiu.
Neymar contra o Cruzeiro
Apesar do drible genial sobre Fabrício Bruno, o camisa 10 não teve uma participação direta em gols na vitória do Santos. Os gols da equipe paulista foram marcados por Guilherme e Gustavo Caballero. Com o resultado, o Peixe se manteve fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. Neste momento, a equipe ocupa a 14ª colocação, com 21 pontos somados.
