Santos deve bater recorde de público diante do Vasco no Morumbis
O maior público da temporada do Santos foi o diante do Juventude, no Morumbis
O Santos deve registrar seu maior público da temporada no duelo contra o Vasco, marcado para este domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O clube anunciou, nesta segunda-feira (11), que 40 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para a partida.
Na semana passada, o Peixe também atuou no estádio do São Paulo, quando enfrentou o Juventude, e contou com 37.485 torcedores, para uma renda de R$ 2.853.811,25.
No início da temporada, o Santos jogou pela primeira vez como mandante no Allianz Parque e atraiu 35.240 torcedores, com renda de R$ 2.806.052,90.
No ano passado, o clube já havia mandado uma partida no Morumbis e levou 50.132 torcedores no dia 25 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o Peixe venceu o São Bernardo por 2 a 1, com gols de Morelos e Willian Bigode, e arrecadou R$ 2.026.735,00.
Os ingressos para o jogo contra o Cruz-Maltino seguem à venda no site do Sócio Rei. Clique aqui para comprar.
Lembrando que, no momento da compra, é realizado o reconhecimento facial — procedimento também necessário para o acesso ao estádio.
O Santos firmou um acordo com o São Paulo para mandar três partidas no Morumbis. Em contrapartida, o clube rival disputará três jogos na Vila Belmiro, ainda sem datas definidas.
Os ingressos para a torcida visitante também estão à venda por R$ 200,00 (inteira). Clique aqui para comprar.
Confira o público e renda do Santos como mandante em 2025:
CAMPEONATO PAULISTA
16.01 - SANTOS 2 X 1 MIRASSOL (1ª rodada)
Público: 10.379
Renda: R$ 469.972,50
22.01 - SANTOS 1 X 2 PALMEIRAS (3ª rodada)
Público: 13.910
Renda: R$ 686.482,50
01.02 - SANTOS 3 X 1 SÃO PAULO (6ª rodada)
Público: 14.268
Renda: R$ 647.143,02
*obs. O jogo ocorreu um dia depois do anúncio do retorno de Neymar.
05.02 - SANTOS 1 X 1 BOTAFOGO (SP) (7ª rodada)
Público: 15.377
Renda: R$ 696.554,45
*obs. O jogo da estreia de Neymar ocorreu no dia do aniversário de 33 anos do craque.
16.02 - SANTOS 3 X 1 ÁGUA SANTA (10ª rodada)
Público: 13.795
Renda: R$ 781.425,00
*obs. Neymar marcou o primeiro gol pelo Santos desde o retorno.
19.02 - SANTOS 3 X 0 NOROESTE (11ª rodada)
Público: 12.339
Renda: R$ 720.142,50
02.03 - SANTOS 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO (quartas de final)
Público: 14.832
Renda: R$ 1.127.732,50
*obs. Maior renda do ano no estádio. Neymar marcou o terceiro gol pelo Santos e saiu de campo lesionado.
CAMPEONATO BRASILEIRO
06.04 - SANTOS 2 X 2 BAHIA (2ª rodada)
Público: 8.796
Renda: R$ 499.201,25
*obs. O clube anunciou de forma antecipada que Neymar não estaria relacionado para a partida por causa da recuperação da lesão
16.04 - SANTOS 2 x 0 ATLÉTICO-MG (4ª rodada)
Público: 10.360
Renda: R$ 712.568, 75
*obs. Neymar joga a primeira partida em casa no Brasileirão e se lesiona novamente
27.04 - SANTOS 1 X RED BULL BRAGANTINO (6ª rodada)
Público: 7.679
Renda: R$348.835,00
*obs. O jogo com o menor público e a menor renda até aqui da temporada
12.05 - SANTOS 0 X 0 CEARÁ (8ª rodada) *Allianz Parque
Público: 35.240
Renda: R$2.806.052,90
01.06 - SANTOS 0 X 1 BOTAFOGO (11ª RODADA)
Público: 13.787
Renda: R$ 846.666,25
16.07 - SANTOS 1 X 0 FLAMENGO (14ª RODADA)
Público: 13.541
Renda: R$ 1.270.130,00
23.07 - SANTOS 1 X 2 INTERNACIONAL (16ª RODADA)
Público: 11.686
Renda: R$ 829.975,00
04.08 - SANTOS 3 X 1 JUVENTUDE (18ª RODADA) *Morumbis
Público: 37.485
Renda: R$ 2.853.811,25
COPA DO BRASIL
01.05 - SANTOS 1 X 1 CRB (terceira fase)
Público: 10.350
Renda: R$ 555.007,50
