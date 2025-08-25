Reforços, saídas e ‘chacoalhão’: Santos vive semana decisiva para salvar o ano

Esta semana promete ser uma das mais importantes da temporada para o Santos. Em crise, com mudanças na comissão técnica e no elenco, o clube busca chacoalhar o ambiente e colocar ordem na casa para tentar recuperar o ano.

As primeiras decisões devem envolver saídas. O zagueiro Gil tem rescisão encaminhada e deve encerrar seu vínculo com o clube. Contratado para auxiliar na reconstrução do projeto após o retorno à elite do futebol brasileiro, o veterano teve altos e baixos desde sua chegada. Ele chegou a ser reintegrado ao elenco e voltou a ser utilizado após a pausa para o Mundial, mas não conseguiu recuperar espaço de forma consistente.

O atacante Guilherme, por sua vez, vive futuro incerto. Um dos jogadores mais cobrados pela torcida, ele foi preservado pelo clube após protestos recentes, incluindo a invasão de torcedores ao CT Rei Pelé. A tendência é que Guilherme se reúna com o técnico Juan Pablo Vojvoda para definir seu futuro. Para o duelo contra o Bahia, não foi relacionado.

Zé Ivaldo também deve decidir seu caminho nesta semana. Nas últimas semanas, o zagueiro vinha treinando em horários alternativos ao do grupo principal para evitar o cumprimento da cláusula contratual que obrigaria o clube a comprá-lo em definitivo caso participasse de 60% dos jogos da temporada. Para o jogo contra o Bahia, no entanto, ele não foi relacionado.

O Santos recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo atacante Luca Meirelles, de 18 anos. O valor oferecido é de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76,2 milhões), com participação de 15% em uma eventual futura venda do jogador. Apesar de o presidente Marcelo Teixeira não demonstrar intenção de vender o atleta, a decisão final será discutida internamente, junto ao Comitê de Gestão.

Santos vem de derrota para o Bahia (Foto: Divulgação/ Santos)

Possíveis reforços no Santos

Enquanto alguns nomes podem deixar o clube, o Santos já avalia chegadas. Jogadores que estavam nas negociações com Sampaoli serão reavaliados pela comissão técnica de Vojvoda, que decidirá se os reforços avançam.

O clube busca reforços para defesa, meio-campo e ataque, sendo a zaga a prioridade. Atualmente, o Santos conta com João Basso, Luan Peres, Luisão e João Ananias; Zé Ivaldo voltou a ser relacionado e Gil pode se despedir. Os 31 gols sofridos no Brasileirão mostram que mudanças na defesa são urgentes.

O que vem por aí?

O Santos terá uma semana de treinos antes do confronto contra o Fluminense, marcado para domingo, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. No momento, o Peixe ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos e um jogo a menos. Independentemente dos resultados desta rodada, o clube terminará fora da zona de rebaixamento.

Após o duelo contra o Bahia, a equipe retornou para São Paulo em voo fretado, terá folga nesta segunda-feira (25) e se reapresenta na terça-feira (26), quando deve realizar a primeira atividade sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. A tendência é que o treinador dê uma nova cara ao time, 'chacoalhe' o ambiente do clube positivamente e construa um trabalho duradouro, assim como aconteceu no Fortaleza.

Cabe ressaltar que o argentino chega ao Santos acompanhado pelos auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, pelo preparador físico Luis Azpiazu, pelo preparador de goleiros Santiago Piccinini e pelo psicólogo Christian Rodrigues.