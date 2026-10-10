O Santos treinou na manhã deste sábado (10), no CT Rei Pelé, visando o duelo contra o Atlético-MG, que acontece neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. A atividade contou com a presença de Neymar, mas o camisa 10 não foi relacionado para viajar com o elenco neste sábado para Belo Horizonte.

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Destaque no empate de quinta-feira ao entrar no intervalo e marcar os dois gols santistas, Neymar se reapresentou nesta sexta-feira (9) e treinou normalmente neste sábado (10). No entanto, o capitão santista ainda está fora do duelo contra o Galo, por conta do gramado sintético da Arena MRV e do camisa 10 ainda estar em processo de volta de lesão após sentir o reto anterior da coxa direita.

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Após o apito final contra o Flamengo, o próprio atacante explicou o motivo de ter cobrado uma falta de perna esquerda durante a partida, confirmando a orientação preventiva do clube.

— Chutei de esquerda porque eu não poderia chutar muito forte, né? Porque eu tô voltando de lesão. Voltei hoje porque poderia voltar, mas pediram para eu não ficar chutando de muito longe, então não arrisquei passes de longa distância — declarou o camisa 10.

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Cebolinha de volta

Everton Cebolinha voltou a ser relacionado para uma partida do Peixe. Fora do último confronto por conta de uma cláusula no acordo de rescisão com o Flamengo, que o impedia de enfrentar o ex-clube, o atacante treinou normalmente nas atividades de sexta e sábado com o grupo e deve retomar a titularidade em Belo Horizonte.

Escobar era dúvida, mas foi relacionado

Na lateral esquerda, Escobar deixou o gramado contra o Flamengo, aos 23 minutos da segunda etapa, sentindo dores, e virou preocupação para a comissão técnica. Porém, após avaliação médica da equipe, o argentino realizou os trabalhos estabelecidos nesta sexta-feira e sábado, e está liberado para enfrentar o Atlético-MG.

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Provável escalação do Santos:

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar (Luan Peres); Gustavo Henrique, Christian Oliva e Philippe Coutinho; Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol.

Veja os jogadores relacionados para a partida