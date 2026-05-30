Cuca revela pedido de desculpas de Gabigol e exalta elenco do Santos após deixar o Z4

O técnico Cuca exaltou o trabalho do Santos após a vitória do Peixe sobre o Vitória por 3 a 1, na Vila Belmiro, na noite deste sábado, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também revelou que o atacante Gabigol pediu desculpas pela expulsão no jogo desta noite.

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— Ele sabe que errou, já pediu desculpas a todo o pessoal, né? Tinha acabado de fazer o gol, tinha um torcedor que estava xingando ele insistentemente, e naquele momento ele desabafou. Não pode, porque é uma ordem inversa. Que o torcedor pode xingar um atleta, mesmo do time dele, mas o atleta não pode, né? Isso é normal. Isso é certo, certo, a gente não vai discutir, mas infelizmente ele errou e acabou sendo expulso. Por sorte, de muito sacrifício, a gente conseguiu manter o 3 a 1, que era um jogo perigoso com um a menos, e o adversário faz o segundo gol, e bate aquele medo e perigo de tomar 3 a 3, põe em xeque tudo. Põe fora tudo o que você errou, o que você trabalhou, o que você construiu nesses últimos jogos para poder sair dessa zona de rebaixamento — completou Cuca.

O treinador do Santos elogiou o time. Ele comanda o clube há pouco mais de dois meses, quando chegou para substituir o técnico Juan Pablo Vojvoda.

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— Sinceramente, eu acho que em termos de desempenho não. A gente tem apresentado um bom futebol. Mesmo nas derrotas, vinha jogando bem, preenchendo a área com quatro ou cinco jogadores no campo de ataque, atuando em espaços curtos, com muitas triangulações pelos lados. Acho que o torcedor está satisfeito com o jogo que o Santos vem apresentando, mas não está satisfeito com os resultados que a gente vinha tendo. Isso é uma questão de tempo. Temos feito bastante gols e estamos corrigindo essas situações dos gols que temos sofrido. Estamos classificados nas duas Copas e fora da zona de rebaixamento por um ou dois pontos. Isso é importante, porque ficar 60 dias na zona de rebaixamento não é legal. Muda o quê? Eu não sei, mas estar ali não é uma situação agradável. E a gente melhorou muito para conseguir sair dessa condição — analisou Cuca.

Gabigol foi expulso após gesto obsceno (Foto: Reprodução)

Com o resultado, o Santos foi a 21 pontos e vai passar a pausa para a Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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O treinador do Santos também revelou que o time tem tido muitos problemas físicos e alguns jogadores estão jogando no sacríficio.

— Fico muito feliz em poder ver a equipe jogar bem e fico feliz em poder ver a equipe vencer. É isso que a gente busca: fazer o time jogar bola, criar jogadas, ter saída de jogo. A gente trabalha muito e eles aceitam muito bem tudo isso. Temos muitas dificuldades. Você viu aí o sacrifício que o Igor Vinícius faz para jogar. Ele tomou infiltração porque está com o dedo do pé quebrado poucos minutos antes de entrar em campo. Isso é louvável, porque o Santos pode não ter o melhor time do mundo, mas o torcedor tem que ter orgulho de ver os caras representarem dessa maneira. O Luan teve episódios de queda de pressão durante o jogo porque ainda não está na melhor condição física dele, mas mesmo assim está se predispondo a jogar. O departamento médico conseguiu colocar em campo o Oliva, que não estava 100%, e também o Rollheiser, porque eles também se colocaram à disposição. São jogadores que poderiam dizer que estavam fora, que não queriam correr o risco de se machucar, mas não fizeram isso — divulgou Cuca.

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Agora o Santos vai se preparar para o segundo semestre, com uma excursão à Europa, e volta a campo no Brasileirão logo após a Copa do Mundo, quando vai enfrentar o Botafogo, na retomada do Campeonato Brasileiro.