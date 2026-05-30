Gabigol vai de herói a vilão e é expulso diante do Vitória na Vila Belmiro
Atacante marcou um gol na partida diante do rubro-negro baiano
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Poucos minutos após marcar o terceiro gol do Santos na partida diante do Vitória, na Vila Belmiro, Gabriel Barbosa foi de herói a vilão: o atacante acabou expulso poucos minutos depois de balançar as redes e deixou o gramado como um dos personagens centrais da partida.
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A jogada aconteceu após uma disputa de bola com jogadores da equipe baiana. As imagens da transmissão flagraram o atacante santista fazendo um gesto obsceno: segurando o órgão genital e apontando em direção a uma pessoa enquanto fazia sinal para que permanecesse em silêncio.
O lance passou despercebido em campo, mas não na cabine do árbitro de vídeo. Wagner Reway, responsável pelo VAR na noite deste sábado, chamou o árbitro Raphael Klein para revisar a jogada no monitor à beira do gramado. Após analisar as imagens, o juiz gaúcho não hesitou e mostrou o cartão vermelho direto para Gabigol, que deixou o campo antes do apito final.
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A expulsão contrastou com o papel decisivo desempenhado pelo camisa 10 minutos antes. O Santos construiu a vitória por 3 a 0 na Vila Belmiro com gols de Miguelito, ainda no primeiro tempo, Barreal e Gabigol na etapa final.
O resultado tem peso importante na luta santista contra o rebaixamento. Com os três pontos, o Peixe chega aos 21 e deixa provisoriamente a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para terminar a rodada fora do Z-4 antes da paralisação para a Copa do Mundo, porém, a equipe ainda depende de um tropeço do Vasco neste domingo.
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