Neymar confirmou seu retorno ao Santos, o que é uma promessa de elevação da qualidade técnica do futebol jogado no Brasil. A expectativa é que o craque seja integrado de forma estratégica na escalação, potencializando as capacidades ofensivas e criativas do Peixão de Pedro Caixinha.

continua após a publicidade

Se recuperar sua condição física, e manter sua visão de jogo e habilidade dribladora, Neymar irá sobrar no futebol brasileiro, trazendo uma nova dimensão ao estilo de jogo do Santos e abrindo um leque de opções táticas para Caixinha. Quero trazer aqui algumas dessas possibilidades.

A volta dos que, sim, se foram

O ano era 2012 e teríamos um Brasileirão recheado de grandes jogadores. Vários ídolos em final de carreira dominavam o cenário: Deco e Fred no Fluminense, Zé Roberto e Kléber Gladiador no Grêmio, Felipe e Juninho Pernambucano no Vasco, Ronaldinho Gaúcho no Galo, Luis Fabiano no São Paulo e Elano no Santos.

continua após a publicidade

O que não se sabia é que aquele seria o último Brasileirão com alguns jovens talentos que iriam para o exterior durante aquele ano ou no começo de 2013. Entre eles, Oscar, Casemiro e Lucas no São Paulo, Bernard no Atlético-MG e Neymar no Santos.

Treze anos depois, teremos novamente um Brasileirão com ídolos em final de carreira dominando o cenário: aqueles jovens que foram embora brilhar na Europa, agora são os "tiozões” experientes dos seus times. E entre eles, não há estrela maior do que Neymar Júnior.

continua após a publicidade

Dentro deste contexto, podemos imaginar que teremos um campeonato competitivo e de muita qualidade técnica. E não há dúvidas de que Neymar irá atrair todos os holofotes internacionais para nosso Brasileirão, assim como Ronaldinho fez em 2012.

O time joga para ele

Não há como pensar o Santos de Pedro Caixinha em 2025 sem colocar Neymar como o início, meio e fim de qualquer modelo de jogo e de estratégias de partida. Atualmente, o time tem dificuldades na construção e também na organização defensiva. Em 5 partidas no Paulistão, foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória apenas. E um futebol de pouca intensidade e qualidade.

É possível pensar no Neymar da Seleção de Tite, jogando como camisa 10 mais centralizado, trocando de posição com todos os jogadores do meio e do ataque, ocupando os espaços e sendo vertical com e sem a bola. Também na Seleção, Neymar várias vezes exercia a função de falso 9, sendo o último homem do ataque, com muita mobilidade e chegando perto do gol adversário.

Com Tiquinho Soares como último homem, e com Guilherme e Thaciano pelos lados, o Santos de Caixinha precisa criar mecanismos de proteção defensiva e principalmente, criar aproximações e linhas de passe para que o trabalho de Neymar gere frutos. Não criar a "Neymardependência" da equipe pode ser um desafio.

Já é possível perceber alguns mecanismos no Santos de 2025 que podem favorecer Neymar: a movimentação dos extremos para o centro, trocando de lugar com o meia ou com o centroavante, confundindo a marcação e gerando espaço para infiltrações. Isso é uma Disneylândia para o menino Ney.

<em>O Santos se tivesse Neymar hoje, jogaria assim no 4-2-3-1</em>

Qual Neymar veremos?

A grande dúvida é se Neymar terá condições físicas, se não irá se atrapalhar com a vida social, se terá comprometimento tático com a equipe e com as ideias do treinador; e se não irá querer resolver tudo sozinho, trazendo aquele Neymar de momentos do PSG que foi criticado por ser muito individualista.

Olhando o mapa de toques dos últimos 2 anos de Neymar (11 jogos), percebe-se que ele gosta de ocupar mais o lado esquerdo do campo e que não teve tanta presença na área como se espera de alguém com sua qualidade para finalizar. Isso deve mudar no Santos de Caixinha.

A mesma leitura serve para o mapa de dribles do craque no mesmo período: 48,6% dos dribles que Neymar deu foram no corredor esquerdo do campo. Geralmente, seguidos de condução em direção ao centro e/ou ao gol. Surpreende que apenas 12 dribles (11%) foram realizados dentro da área. O que mostra um Neymar distante do gol adversário.

Há muita expectativa para que Neymar brilhe e mostre todo seu talento. De alguma forma, a Seleção ainda conta com ele para a busca do Hexa. E também, em algum lugar da alma de todo apaixonado por futebol, estamos sempre torcendo para que os craques nos fascinem com as suas melhores qualidades em campo. Que assim seja!