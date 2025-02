Neymar fala sobre a Copa do Mundo: ‘Vou atrás de qualquer jeito’

Um dos motivos que fez Neymar retornar ao Brasil e ao Santos foi a Seleção Brasileira. Longe da Canarinho desde 17 de outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Neymar falou do desejo de ser campeão do mundo em 2026.

continua após a publicidade

➡️Neymar lamenta ainda não poder jogar pelo Santos no Paulistão

— Obviamente que a seleção é algo que quero voltar. Tenho algo a conquistar ainda, uma missão que acho que é minha última; então, vou atrás dela de qualquer jeito. Tenho metas — afirmou o jogador, sobre a Copa do Mundo que será disputada nos Estados Unidos no próximo ano.

No final do próximo mês, o técnico Dorival Júnior convocará a seleção para as duas próximas rodadas das Eliminatórias, contra a Colômbia e a Argentina, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente, em Brasília e em Buenos Aires.

continua após a publicidade

O Santos anunciou a contratação de Neymar na manhã desta sexta-feira (31), coincidindo com a chegada do craque ao Brasil. O contrato tem duração de cinco meses, com validade até o dia 30 de junho.

O principal objetivo do astro é aproveitar ao máximo esse período para disputar o maior número possível de partidas, recuperar a boa forma física e retomar o ritmo de jogo. Pelo Peixe, Neymar estará à disposição para competir no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Fora de campo, a expectativa é que Neymar se torne a grande referência do Santos, tanto dentro quanto fora dos gramados. Se, há 12 anos, ele deixou o clube como um talento em ascensão, agora retorna com uma bagagem repleta de experiências e a maturidade necessária para liderar um grupo que acaba de ser promovido à Série A. O objetivo é claro: ajudar o time a reconquistar seu protagonismo no cenário do futebol brasileiro.