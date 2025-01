Neymar chora e é apresentado pelo Santos após shows na Vila Belmiro

A expectativa chegou ao fim. Após mais de 24 horas entre a saída da Arábia Saudita e a chegada a Santos, Neymar foi apresentado com a camisa do Santos na noite desta sexta-feira (31). Se o Menino da Vila fez história com a 11, nesta segunda passagem ele vestirá a camisa 10 do Peixe. Assim que subiu ao palco montado no gramado, Neymar chorou antes de fazer uma breve declaração.

— Falei ali dentro que quando era menino, pisei na Vila Belmiro com essa faixa aqui. Não podia deixar de voltar assim. Estou muito contente, muito feliz. Vivemos muitos momentos lindos aqui. Tenho certeza que ainda temos muita coisa para viver. Se depender de mim, do amor e do carinho que tenho por esse clube, não vai faltar força, garra, determinação, fé e obviamente muita ousadia.

Neymar desembarcou no CT Rei Pelé no final da tarde desta sexta-feira (31). Depois disso, foi conhecer os novos companheiros de Santos e, enfim assinou contrato com o Peixe. O vínculo será até o fim de junho.

Uma série de artistas passou pelo palco montado na Vila Beliro, como Supla, MC Bin e, por último, Racionais. A festa seguiu por uns minutos, com a torcida santista exaltando Neymar, Pelé e a história do clube.

Até que as luzes da Vila se apagaram, o rapper Projota entrou no palco. No telão da Vila, a transmissão da Santos TV mostrava Neymar recebendo a camisa 10 das mãos de Edinho, filho do Rei Pelé e ex-goleiro do Santos, e do presidente do clube, Marcelo Teixeira. Só depois ele foi para o palco.

Neymar Jr. aterrissou por volta das 10h da manhã (de Brasília), no aeroporto de voos executivos de São Roque, no interior de São Paulo, marcando oficialmente seu retorno ao Santos após 12 anos. Logo ao desembarcar, o atacante foi recebido com uma surpresa especial organizada pelo Mercado Livre, que assegurou que o craque chegasse com estilo, marcando também sua primeira ação publicitária em solo brasileiro desde o retorno.

