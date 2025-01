Atitude de Neymar em apresentação no Santos comove a web: ‘Impossível não chorar’

Neymar voltou ao Santos em apresentação realizada na Vila Belmiro nesta sexta-feira (31). Antes de subir ao gramado, o jogador colocou a faixa escrito "100% jesus", que marcou a primeira passagem do craque no clube. A atitude viralizou nas redes sociais e comoveu internautas.

Além de usar pelo Santos, Neymar também colocou a faixa após conquistar a medalha de ouro pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. O craque, que completa 33 anos na próxima quarta (5), voltou ao Santos após rescindir com o Al-Hilal, onde pouco jogou devido a uma grave lesão ligamentar no joelho.

Veja as reações nas redes sociais: