Agora é oficial. O Santos anunciou o retorno de Neymar após 12 anos no começo da tarde desta sexta-feira. Embora o atacante já tivesse confirmado a sua volta em um vídeo publicado nas redes sociais, o clube só oficializou a chegada após a assinatura de contrato, que terá duração de seis meses.

"Eu vou, mas eu volto", escreveu o clube em suas redes sociais fazendo menção à fala de Neymar quando acertou sua transferência ao Barcelona, em 2013.

Veja o anúncio oficial do Santos

Após meses de negociações e alinhamentos estratégicos, o craque retorna ao Santos pronto para vestir novamente a camisa que marcou o início de sua brilhante trajetória.

Na segunda-feira (27), o Al Hilal e o jogador chegaram a um acordo e acertaram a rescisão do contrato de Neymar com o clube saudita, que era válido até o final do Mundial de Clubes, competição que o Al Hilal vai disputar.

Agora, Neymar é aguardado para sua apresentação, que será feita em duas etapas: primeiro no Pacaembu, depois na Vila Belmiro.

Trajetória

Revelado pelo Santos em 2009, Neymar desde cedo mostrou que era uma joia rara do futebol. Com dribles ousados, gols espetaculares e atuações memoráveis, o atacante correspondeu às expectativas e se consolidou como um dos maiores jogadores da história do clube. Ao longo de sua primeira passagem, Neymar conquistou seis títulos pelo Santos: três Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012), a Copa do Brasil (2010), a tão sonhada Copa Libertadores (2011) e a Recopa Sul-Americana (2012).

O jogador também esteve na mira do Flamengo, que optou por não fazer proposta por Neymar. Assim, o caminho ficou aberto para o Santos.

O retorno de Neymar é fruto de um planejamento ambicioso e inovador da diretoria santista. Para viabilizar o acordo, o Santos espera aumentar seus valores de patrocínio e vendas de camisas, garantindo ao clube uma excelente projeção dentro e fora de campo.

Além disso, o Peixe tocou o coração do jogador ao preparar um vídeo feito com Inteligência Artificial com Pelé descrevendo porque Neymar deveria voltar ao Santos.

Próximos passos

Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, Neymar volta ao Santos para liderar o elenco em competições importantes, como o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileirão. O craque, que rescindiu seu contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, deixa de ganhar parte dos valores milionários que ainda teria a receber do clube árabe para retomar sua história no Peixe, movido pela paixão e pelo desejo de conquistar novos títulos com a camisa santista.