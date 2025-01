Neymar Jr. desembarcou nesta sexta-feira, por volta das 10h da manhã (de Brasília), no aeroporto de voos executivos em São Roque, no interior de São Paulo, confirmando seu retorno ao Santos após 12 anos. Ao pousar, o atacante foi recepcionado com uma entrega especial do Mercado Livre, que garantiu que o craque desembarcasse com estilo, fazendo sua primeira publicidade em solo brasileiro.

Neymar faz primeira publicidade no Brasil após desembarcar (Foto: Divulgação/Mercado Livre)

Assim que pisou em solo brasileiro, após o voo ser monitorado por inúmeros torcedores em tempo real durante todo o trajeto, Neymar recebeu as chuteiras Puma das mãos de um entregador da empresa, e a encomenda o acompanhará neste novo capítulo de sua carreira: sua volta ao Santos.

- Quando dizemos que o "melhor tá chegando” é porque acreditamos que nossas entregas também carregam sonhos, progresso e momentos inesquecíveis. Então, como empresa comprometida em impulsionar o esporte na América Latina e conectada com a paixão do brasileiro pelo futebol, preparamos este envio especial com um toque de carinho e, claro, com um unboxing digno de craque! Estamos ansiosos para vê-lo jogar na Mercado Livre Arena Pacaembu -, revelou Iuri Maia, diretor de branding do Mercado Livre.

Veja o vídeo de Neymar em sua primeira publicidade em retorno ao Brasil

Antes da apresentação oficial na Vila Belmiro, o atacante tem alguns compromissos a cumprir conforme o planejamento divulgado para esta sexta-feira. Um deles é sobrevoar o Pacaembu. Atualmente, o Mercado Livre detém o naming rights do estádio, além de ser uma das patrocinadoras da Conmebol.