Igor Vinícius e Willian Arão são regularizados no BID

O Santos contratou 13 reforços para esta temporada. Os últimos dois foram anunciados no dia 1º de julho: o volante Willian Arão e o lateral-direito Igor Vinícius. Ambos foram regularizados no BID da CBF.

O lateral fez a estreia com a camisa do Peixe na última quinta-feira (10), em um amistoso diante da Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo. O Alvinegro Praiano venceu por 3 a 1, com gols de Neymar, Guilherme e Diego Pituca.

O ex-jogador do São Paulo participou do gol de Pituca, em uma jogada que também envolveu o Menino da Vila Robinho Jr.

Igor Vinícius deu assistência para gol de Diego Pituca em amistoso no Espírito Santos. (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Os reforços:

Antes de acertar com o Santos, Willian Arão estava no Panathinaikos, da Grécia, onde fez 83 jogos e marcou quatro gols. A ida para o Santos marca um reencontro do atleta com o técnico Cléber Xavier. Os dois trabalharam juntos no Corinthians, em 2012, quando o volante foi promovido aos profissionais.

Revelado pelo Corinthians, Willian Arão fez história atuando por clubes do Rio de Janeiro. Ganhou notoriedade com a camisa do Botafogo, em 2015. No ano seguinte, se transferiu ao Flamengo, onde permaneceu até 2022.

No Rubro-Negro, foi peça importante da equipe que conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2019, sob o comando de Jorge Jesus. Seu desempenho o credenciou a defender o Fenerbahce, da Turquia. Na Europa, conquistou uma Copa da Turquia e uma Copa da Grécia.

O atleta assinou com o Alvinegro Praiano até o dia 31 de dezembro de 2026.

Willian Arão não viajou com o elenco do Peixe para a disputa do amistoso no Espírito Santo, já que ainda aprimora a forma física. O jogador disse, durante a sua apresentação, que não atua desde o dia 11 de maio.

Igor Vinícius foi revelado pelas categorias de base do Santos e afirmou que deixou o São Paulo depois de seis anos para sair da zona de conforto. Ele assinou com o Peixe até 30 de junho de 2028.

Natural de Sinop, no Mato Grosso, o novo camisa 18 do Santos chegou ao time da Baixada Santista aos 12 anos. Em 2016, o lateral fez sua estreia como profissional e atuou em duas partidas, mas perdeu espaço no elenco do então técnico Dorival Júnior. Dois anos depois, o atleta foi para o Ituano.

Chegou a passar pela Ponte Preta antes de ser emprestado ao São Paulo, em 2019, onde permaneceu por seis temporadas.

O novo técnico do Tricolor, Crespo, manifestou o desejo de contar com o jogador por pelo menos mais um ano, mas Igor já estava apalavrado com o Santos. Ele também recebeu propostas de clubes brasileiros, inclusive do Corinthians, e do exterior.

Com a camisa do São Paulo, foram 212 jogos, com sete gols e 24 assistências. Além disso, foi campeão do Campeonato Paulista em 2021, da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa em 2024.