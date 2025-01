Record muda programação do Paulistão por Neymar no Santos; entenda

A partida entre Botafogo-SP e Santos, marcada para a 7ª rodada do Paulistão, teve seu horário alterado de 19h15 para 21h35 na próxima quarta-feira (5). A mudança, realizada pela FPF a pedido da Record, visa transmitir a possível reestreia de Neymar pelo Peixe, coincidindo com o aniversário de 33 anos do craque. A informação foi divulgada pelo portal "F5" e confirmada pela emissora.

O interesse da Record na transmissão deste jogo reflete a expectativa em torno da volta de Neymar ao Santos, clube que o revelou para o futebol mundial. De volta ao Brasil após 12 anos, o jogador teve poucos minutos no Al-Hilal devido a uma lesão ligamentar no joelho, que afastou o atleta dos gramados por cerca de um ano.

Antes da mudança, a Record exibiria o jogo entre São Paulo e Mirassol, que teve o horário alterado para 19h35. A partida terá a narração de Cléber Machado, principal locutor da emissora. O canal também conta com outros nomes carimbados nas transmissões de futebol, como o ex-atacante Dodô, o comentarista Maurício Noriega, e o ex-árbitro Sálvio Spínola.

Neymar anuncia retorno ao Santos

Em vídeo publicado nas redes sociais na última quinta-feira (30), Neymar confirmou o acerto com o Peixe, que será válido até a metade do ano. O atacante rescindiu seu vínculo com o Al-Hilal na segunda-feira, ficando livre no mercado para retornar ao Santos, clube que o formou.

"Galera, parece até que eu estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com amigos e familiares, e eles me ajudaram a escrever algumas coisas. Eu não vou aguentar esperar até amanhã, minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube", disse o craque.

