Santos oferece novo modelo de compra de ingressos no programa de sócio

O Santos divulgou uma nova modalidade de compra no Sócio Rei. A novidade da "compra em grupo" está disponível desde esta sexta-feira (11).

A nova funcionalidade já vale para a partida contra o Flamengo, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro.

Com a novidade, ficou mais fácil garantir ingressos, com a possibilidade de adquirir um lugar no estádio para familiares ou amigos – tudo na mesma compra.

A novidade é fácil de ser usada, bastando adicionar o CPF e a data de nascimento do torcedor no login de quem fará a compra e o adicionado aceitar o convite.

O benefício atenderá um grupo de até seis pessoas, sendo que todos têm de ser sócios de planos ativos (adimplentes). Clique aqui para tirar as dúvidas sobre o novo benefício.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou sobre a iniciativa:

— Essa era uma antiga solicitação, porque nada melhor do que acompanhar a partida do seu time do coração em família ou com amigos, juntos. Nossa Secretaria Social trabalhou firme para que possamos oferecer mais essa novidade, porque o torcedor é o nosso maior patrimônio e temos de sempre pensar nele — disse Teixeira.

Próximos jogos do Campeonato Brasileiro:

(ADIADO) - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 13ª rodada

16 de julho (quarta-feira) - Santos x Flamengo - Vila Belmiro - 20h - 14ª rodada

19 de julho (sábado) - Mirassol x Santos - Mirassol - 18h30 - 15ª rodada

23 de julho (quarta-feira) - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 - 16ª rodada

26 de julho (sábado) - Sport x Santos - Ilha do Retiro - 18h30 - 17ª rodada